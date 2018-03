Anna-Kaisa Ikonen Kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeriksi

Valtioneuvoston nimitti tänään 8. maaliskuuta yleisistunnossaan kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeriksi yhteiskuntatieteiden tohtori Anna-Kaisa Ikosen. Ikonen aloittaa tehtävässä 10.4.2018.

Ikonen siirtyy valtiovarainministeriöön Tampereen korkeakoulujen yhdistymiseen tähtäävän Tampere3-uudistuksen johtajan tehtävästä jatkaen kuitenkin sivutoimisesti Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun työelämäprofessorina.

Vuosina 2013 – 2017 Ikonen toimi Tampereen kaupungin pormestarina. Aiemmin hän on toiminut mm. sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana apulaispormestarina ja julkishallinnon konsulttina. Ikosella on aiempaa kokemusta myös valtiosihteerin tehtävästä. Hän toimi valtiovarainministeriössä hallinto- ja kuntaministerin valtiosihteerinä Kataisen hallituksessa. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden tohtori. Ikonen on Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Kevan hallituksen puheenjohtaja.

Kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteerin paikka vapautuu Risto Artjoelta, joka siirtyy Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäälliköksi.

