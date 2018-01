Arktinen neuvottelukunta edisti Tromssassa liikenne- ja viestintäyhteyksiä

Arktisen neuvottelukunnan vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin Norjan Tromssassa Arctic Frontiers -konferenssin yhteydessä. Arctic Frontiers on Arktisen alueen kestävään kehitykseen keskittyvä kansainvälinen tapahtuma, jonka teemana oli tänä vuonna "Connecting the Arctic".

Suomen Arktisen neuvoston ensi vuoteen jatkuvan puheenjohtajuuskauden yksi prioriteetti on viestintäyhteydet. Neuvottelukunnan kokous järjestettiinkin teeman mukaisesti viestintä- ja liikenneyhteysaiheisiin keskittyen.

Tapahtuman yhteydessä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner keskusteli Norjan kollegansa Ketil Solvik-Olsenin kanssa muun muassa Jäämeren radan selvityksen etenemisestä. Suomalaiselle neuvottelukunnalle ministeri Berner kertoi liikenteen ja viestinnän suurista muutoksista - digitalisaatio, teknologinen kehitys ja päästöjen vähentäminen. Hän esitteli myös Suomen arktisen vision osana Eurooppaa (ks. oheinen kaavio).

Suomen Tromssan kunniakonsulin Nina Hjortin tervehdyssanojen jälkeen kokouksessa kuultiin norjalaisia arktisia toimijoita.

Arktisen talousneuvoston (AEC) sihteeristön päällikkö Anu Fredrikson esitteli konferenssin yhteydessä Arctic Business Analysis –raportin. Sen tavoitteena on identifioida mahdollistajia ja esteitä, jotka vaikuttavat arktisen bisneksen kehitykseen.

Johtaja Dag-Kjetil Hansen (Bredbåndsfylket Troms) ja johtaja Målfrid Baik (NHO Arktis) esittelivät ajankohtaisia arktisia yhteistyöhankkeita suomalaisten kanssa.

Bredbåndsfylket Troms on Tromssan läänin omistama yhtiö, jonka tavoitteena on kuitukaapeleiden rakentaminen arktiselle alueelle. Yhtiö tekee yhteistyötä Suomessa Cinia Group Oy:n kanssa. Tavoitteena on edistää Koillisväylän kaapelihanketta. BT tekee yhteistyötä myös Elisan, Business Oulun ja NxTVn kanssa. Yhtiön ensisijainen tavoite on kuitukaapeleiden rakentaminen, mutta myös pohjoisen elinkeinoelämän kehittäminen ja yhteistyö pohjoisessa on yhtiölle tärkeää.

NHO Arktis vastaa Suomen Elinkeinoelämän Keskusliittoa. Sen pohjoisen konttorin johtaja Målfrid Baik kertoi tulevaisuuden investointi- ja bisnesyhteisyömahdollisuuksista pohjoisessa.

Arktinen neuvottelukunta on valtioneuvoston kanslian asettama, ja sen puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Neuvottelukunta kokoaa yhteen keskeisiä suomalaisia arktisia toimijoita. Työllään se tukee ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa, edistää sen tavoitteita ja tekee tunnetuksi arktisia kysymyksiä.

Arktisista asioista lisää VNK:n verkkosivuilla

Lisätietoja: erityisasiantuntija Nina Brander (arktiset asiat), valtioneuvoston kanslia, nina.brander@vnk.fi, p. 040 823 84 92.

Suomen arktisen neuvottelukunnan edustajia Tromssan maisemissa. KUVA: Taina Pieski, LVM

Neuvottelukunnan kokousmatkalle osallistuivat valtiosihteeri Lehtomäen lisäksi erityisasiantuntija Nina Brander (VNK), pääjohtaja Juhani Damski (Ilmatieteen laitos), arktinen virkamies Ritva Hautanen (UM), rehtori Liisa Holmberg (Saamelaisalueen koulutuskeskus), palvelujohtaja Kimmo Kanto (Tekes), johtaja Timo Koivurova (Arktinen keskus, Lapin yliopisto), professori Pentti Kujala (Aalto-yliopisto), kansanedustajat Kari Kulmala, Mari-Leena Talvitie, Mirja Vehkaperä, kaupunginjohtaja Päivi Laajala (Oulu), kaupunginjohtaja Esko Lotvonen (Rovaniemi), neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen (TEM), suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka (UM), osastopäällikkö Juha Niemelä (MMM), Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki, kv. asiain neuvos Samu Paukkunen (eduskunta), strategiajohtaja Taina Pieski (LVM), toimitusjohtaja Timo Rautajoki (Lapin kauppakamari) maakuntajohtaja Mika Riipi (Lapin liitto), pääsihteeri Liisa Rohweder (WWF Suomi), toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen (Oulun kauppakamari).