EU-ministerivaliokunnassa EMU ja biotalous

EU-ministerivaliokunta käsitteli perjantaina 9. helmikuuta EMU:n kehittämistä ja EU:n biotalousstrategiaa sekä linjasi Suomen neuvottelukantoja ensi viikolla järjestettävien neuvostojen kokouksiin.

EU-ministerivaliokunta linjasi täsmennettyjä kantoja Euroopan komission joulukuisiin EMU:n kehittämistä koskeviin ehdotuksiin. Komissio antoi 6. joulukuuta 2017 lainsäädäntöehdotukset niin sanotun finanssipoliittisen sopimuksen viemisestä EU-lainsäädäntöön, Euroopan valuuttarahaston perustamisesta sekä rakenneuudistusten tukemisen kehittämisestä. Suomen kantoja käsitellään vielä valtioneuvoston yleisistunnossa ennen eduskuntaan toimittamista. Suomen EMU-peruskannat linjattiin ministerivaliokunnassa 13. lokakuuta 2017.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen tavoitteita EU:n biotalousstrategialle, jota Euroopan komissio on päivittämässä. Suomen mielestä tavoitteena tulee olla biotalouden lisäarvon kasvattaminen sekä osaamisen, tutkimuksen ja yhteistyön lisääminen, investointien vauhdittaminen sekä kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistaminen. EU-ministerivaliokunta on tyytyväinen, että Suomen johdonmukaisesti ajama EU:n biotalousstrategian päivitys on etenemässä ja uudesta strategiasta on tulossa monialainen ja politiikkatoimia kokoava kokonaisuus yhdessä päivitettävän toimintasuunnitelman kanssa. Päivityksen ajankohtaisuutta lisäävät muun muassa YK:n kestävyystavoitteet sekä Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja koulutusneuvostoon sekä epäviralliseen ulkoministerikokoukseen (Gymnich). Koulutusneuvosto keskustelee Erasmus+ -ohjelmasta ja joulukuun 2017 Eurooppa-neuvoston päätelmien koulutusnäkökohdista. Gymnichin keskusteluaiheita puolestaan ovat Syyria, Länsi-Balkan, Pohjois-Korea sekä turvallisuus ja puolustus. Länsi-Balkan keskustelu käydään pitkälti Euroopan komission 6. helmikuuta julkaiseman strategian pohjalta.

