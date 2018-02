Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.2.2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Orpo, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Lindström, Berner, Mykkänen, Lintilä, Leppä, Terho, Häkkänen ja Saarikko)

Ulkoministeriö

Nina Nordström, lähetystöneuvos p. 0295 350 104

- Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 62. istunto New Yorkissa 12.-23.3.2018; valtuuskunnan asettaminen

Oikeusministeriö

Paulina Tallroth, hallitusneuvos p. 0295 150 146

- Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta

Sisäministeriö

Veera Parko, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 442

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen 1313/2013/EU muuttamisesta (RescEU)

Valtiovarainministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 530 079

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos p. 0295 330 403

- Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411

- Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2018 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista

Raija Karppinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 011

- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen (vaativuustaso 10) viran täyttäminen

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468

- Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tommi Nieppola, erityisasiantuntija p. 0295 342 546

- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523

- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

- Sovittelijan määrääminen

Jyrki Orpana, neuvotteleva virkamies p. 0295 060 133

- Valtioneuvoston sitoumuksen antaminen Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta

Piia Rekilä, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 115

- KEHA-keskuksen oikeuttaminen hyväksymään Hetli Oy:n asettaminen vapaaehtoiseen selvitystilaan sekä maksusuoritus osakeyhtiön omaan pääomaan

Riitta Vartia, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 966

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (rakenneuudistusten tukipaketti)

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, hallitussihteeri p. 0295 250 364

- Valtuuskunnan asettaminen Itämeren suojelukomission (HELCOM) 39. vuosikokoukseen ja ministerikokoukseen Brysselissä 5.–6.3.2018

- Valtioneuvoston asetus Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvästä korjaamisvastuuta koskevasta Nagoya–Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjasta