Valtioneuvoston yleisistunto 12.2.2018

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 12.2.2018 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministerien välinen työnjako ulkoministeriössä. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Virolainen käsittelee kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja kehitysyhteistyötä koskevat asiat. Liikenne- ja viestintäministeri Berner käsittelee pohjoismaisen yhteistyön asiat. Ulkoministeri Soini käsittelee muut ulkoministeriön toimialaan kuuluvat asiat arktiset asiat mukaan lukien. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös määrätä jäsenet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan seuraavasti: Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri Juha Sipilä ja jäsenet ovat ulkoministeri Timo Soini, puolustusministeri Jussi Niinistö, valtiovarainministeri Petteri Orpo, elinkeinoministeri Mika Lintilä, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen. EU-ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri Juha Sipilä ja jäsenet ovat eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, ulkoministeri Timo Soini, sisäministeri Kai Mykkänen, oikeusministeri Antti Häkkänen, valtiovarainministeri Petteri Orpo, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, elinkeinoministeri Mika Lintilä, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, puolustusministeri Jussi Niinistö, työministeri Jari Lindström, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri Juha Sipilä ja jäsenet ovat valtiovarainministeri Petteri Orpo, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, elinkeinoministeri Mika Lintilä, työministeri Jari Lindström ja sisäministeri Kai Mykkänen. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös määrätä ministerien sijaiset. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.2.2018 seuraavat nimitysasiat:

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Risto Artjoki ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 12.2.2018 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Orpo, Grahn-Laasonen, Mykkänen, Häkkänen ja Virolainen toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

