Avoimessa luottamustyöpajassa pohditaan ti 13.3.2018 luottamukseen vaikuttavia tekijöitä

Avoimen hallinnon hanke järjestää luottamustyöpajan tiistaina 13.3.2018 klo 12.00 - 16.00 hotelli Arthurissa. Työpajassa keskitytään erityisesti instituutiota koskevaan luottamukseen. Keskustelun moderaattorina toimii akatemiatutkija Hanna Wass Helsingin yliopistolta. Alustajina työpajassa ovat professori (ma.) Elina Kestilä-Kekkonen ”Luottamukseen vaikuttavat tekijät ja luottamuksen taso: Suomi kansainvälisessä kontekstissa” sekä VTM Isak Vento ”Onko demokratiassa tilaa epäilylle?”

Suomessa kansalaisten luottamus poliittisia instituutioita kohtaan on kansainvälisesti korkealla tasolla kuten muissakin Pohjoismaissa. Toisaalta poliittisia päättäjiä kohtaan tunnettu epäluulo voidaan nähdä keskeiseksi, jopa välttämättömäksi seikaksi demokratian hyvinvoinnille.

Kriittiset kansalaiset pitävät yllä yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekijät valppaina. Vallitseeko Suomessa siis pikemminkin epäluottamuspula? Vai tulisiko määrän sijaan tarkastella luottamuksen laatua: millaiseen tietoon poliittisten päätöksentekijöiden arviointi perustuu ja erottavatko kansalaiset instituutiot niissä toimivista henkilöistä poliittisen luottamuksen luotettavuutta arvioidessaan?

Luottamuksen osalta keskitytään myös usein pelkästään kansalaisiin, jolloin jää havaitsematta poliittisten toimijoiden ja instituutioiden keskinäisen luottamuksen muutokset. On esitetty, että Euroopan yhdentymisessä ollaan asteittain siirtymässä konsensuksen aikakaudesta "dissensukseen". Kansallisten intressien korostuessa on päädytty tilanteeseen, jossa ei ainoastaan kansalaisten luottamus poliittisiin eliitteihin vaan myös eliittien keskinäinen luottamus rakoilee. Mikä on luottamusvälien leventymisen vaikutus harjoitettavalle politiikalle?

