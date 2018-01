Lakiluonnokset veroviranomaisten tiedonsaannin turvaamisesta uudelleen lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksista, joilla turvataan veroviranomaisten tiedonsaantia hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osingoista ja niiden saajista.

Hallintarekisteröidyistä osakkeista saatujen osinkojen verotusmenettelyä koskenut alustava luonnos hallituksen esitykseksi oli lausunnolla kesällä 2017. Lausuntokierroksen jälkeen esitystä on selkeytetty ja siihen on lisätty puuttuneet kansainvälinen vertailu ja arvio esityksen vaikutuksista. Lisäksi verovastuuta koskevia säännöksiä on täsmennetty ja rekisteröityneelle säilyttäjälle on annettu mahdollisuus antaa loppusaajatiedot suoraan Verohallinnolle. Esityksessä on myös varmistettu, että 50 prosentin ennakonpidätys voisi kohdistua ainoastaan Suomessa asuviin henkilöihin

Lausuntoaika päättyy 9. maaliskuuta. Lakiluonnos, lausuntopyyntö ja lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi, puh. 02955 30105, harri.joiniemi(at)vm.fi