Nuorilta näkemyksiä työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseen

Valtiovarainministeriö järjesti ”Tulevaisuuden työmarkkinat ja sosiaaliturva” -seminaarin Helsingissä keskiviikkona 7. maaliskuuta.

Ministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeriö kutsuivat ”Tulevaisuuden työmarkkinat ja sosiaaliturva” ‑seminaariin nuoren polven talous- ja oikeustieteilijöitä sekä yhteiskuntapolitiikan toimijoita keskustelemaan työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistuksista sekä siitä, miten nykynuorten ja tulevien sukupolvien oikeus hyvinvointivaltioon on sovitettavissa yhteen nykysukupolven perusoikeuksien kanssa.

”Suomen työllisyysaste on noussut vauhdilla vahvan talouskasvun myötä, ja hallituksella on hyvät mahdollisuudet saavuttaa asettamansa 72 prosentin työllisyysaste. Silti edelleen liian moni suomalainen on vailla työtä. Vain korkeampi, pohjoismainen työllisyysaste turvaa sen, että ihmisten tarvitsemat palvelut voidaan rahoittaa tulevaisuudessa kestävällä tavalla. Siksi tarvitsemme uusia työllisyystoimia, sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen, kannustavamman työn verotuksen ja panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen”, totesi ministeri Orpo.

Seminaarin osallistujat pohtivat työpajoissa muun muassa sitä, millaisia kannustimia työn vastaanottamiseen ja työn teettämiseen tulisi olla, jotta työllisyys kehittyisi. Entä miten onnistutaan samalla turvaamaan nykysukupolven perusoikeudet ja tulevien sukupolvien oikeus hyvinvointivaltioon? Aiheista alustivat Työeläkevakuuttajat TELA ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti.

Valtiovarainministeriö hyödyntää työryhmien työn tuloksia tulevassa valmistelussa ja uutisoi työpajojen tuotoksista lähipäivinä.

