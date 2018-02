Valtiosihteeri Partanen avoimen hallinnon huippukokoukseen Milanoon

Valtiosihteeri Jari Partanen osallistuu ministeri Vehviläisen puolesta 5.helmikuuta 2018 Milanossa pidettävään avoimen hallinnon kumppanuusohjelman (Open Government Partnership www.opengovpartnership.org) Euroopan huippukokoukseen ”European Open Government Leaders’ Forum”.

Kokouksen teema on ”Osallisuus - avain parempaan päätöksenteon valmisteluun”. Euroopalla on tulevina vuosikymmeninä perustavanlaatuisia haasteita, kuten ikääntyvä väestö, nuorisotyöttömyys, talouskasvun turvaaminen ja maahanmuutto. Milanon kokouksen keskeinen teema on miettiä, miten avoimuuden ja osallisuuden vahvistamisella voidaan vastata näihin haasteisiin ja entistä paremmin löytää yhteys kansalaisten ja hallinnon välille.

Italia isännöi avoimen hallinnon eurooppalaista huippukokousta. Kokoukseen osallistuu ministereitä, kansalaisjärjestöjen edustajia ja korkeita virkamiehiä.

Suomi liittyi vuonna 2011 perustettuun avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen vuonna 2013. Suomen nykyisen avoimen hallinnon toimintaohjelman keskeisiä tavoitteita ovat kaikkien osallisuus, ymmärrettävyys, julkisuus ja avoin maakunta. Lähtökohtana on, että kansalaisten luottamuksen saavuttaminen on mahdollista vain, jos hallinnon rakenteet, toiminta, palvelut ja uudistaminen ovat kansalaisille ymmärrettäviä ja osallisuus päätöksenteon valmisteluun, palveluiden suunnitteluun ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen on mahdollista. Avoimen hallinnon edistämisen tulee olla osa kaikkea hallinnon toimintaa ja uudistustyötä. www.avoinhallinto.fi

