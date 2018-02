Osallistujat valittu hyvinvointisovellusten suunnittelukilpailuun

Kaikkiaan yksitöistä tiimiä on valittu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistämään hyvinvointisovellusten suunnittelukilpailuun.

Kilpailussa haetaan uusia terveys- ja hyvinvointisovelluksia, jotka sopivat liitettäviksi Omakannan Omatietovarantoon.

Suunnittelukilpailun tässä vaiheessa STM valitsi osallistujat itse kilpailuun ja sen kolmeen kategoriaan:

A. paras kansalaisen omatoimisuutta, hyvinvointia ja itsehoitoa edistävä sovellus (itsehoito ei sisällä asiointia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan kanssa)

B. paras kansalaisen omahoitoa edistävä sovellus (omahoitoon sisältyy asiointiyhteys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan kanssa)

C. hyvinvointilaitteiden ja ekosysteemien liittäminen omatietovarantoon – tavoitteena mahdollistaa hyvinvointimittausten automaattinen siirtyminen osaksi Omatietovarannon tietosisältöä

Ministeriö arvioi hakemukset virkatyönä. Kilpailuun valitut 11 osallistujaa jakautuvat siten, että kategoria A:ssa on viisi tiimiä, kategoria B:ssä kolme tiimiä ja kategoria C:ssä kolme tiimiä. Kussakin kategoriassa on oma voittajansa. Kilpailussa on siis yhteensä kolme voittajaa.

STM ei voi vielä tässä vaiheessa julkista tiimien nimiä tai mahdollisia taustaorganisaatioita, koska tuomaristo arvioi lopulliset kilpailutyöt tietämättä niiden tekijätiimejä.

Hakemuksia saapui viisikymmentäyhdeksän kappaletta.

Hakemuksissa oli tartuttu kilpailun haasteeseen monipuolisesti ja niissä ehdotettiin monenlaisia hyvinvointisovelluksia hyvinvoinnin erilaisiin osa-alueisiin. Osa kilpailuun osallistuvista tiimeistä oli myös ideoinut sovelluksia useampaan kuin yhteen kilpailukategoriaan tai osallistuivat samalla sovellusidealla useampaan kategoriaan.

Aikataulu

Tiimit jättävät lopulliset kilpailutyönsä tuomaristolle 2.3.2018 mennessä.

Kilpailun kategorioiden voittajat on tavoitteena valita maaliskuun 2018 mennessä.

Palkinnot

jokainen lopullisen kilpailutyön jättävä saa 3 000 euroa

kunkin kategorian voittaja saa 10 000 euroa

tämän jälkeen tehdään 100 000 euron suorahank inta näiden kolmen voittajan kanssa. Lisäksi on olemassa optio jatkokehittää ideaa 200 000 eurolla.

STM käynnisti suunnittelukilpailun 23.11.2017.

Lisätietoa

Suunnittelukilpailu Omatietovarannon hyvinvointisovelluksille

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, STM, p. 02951 63702, etunimi.sukunimi@stm.fi