Perhevapaauudistuksen tausta-aineistoa julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut perhevapaauudistuksen valmisteluun liittyviä vaikutusarviointeja.

Hallitus päätti tiistaina 12.2. että perhevapaauudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella.

Perhevapaauudistuksen valmistelussa on laskettu ja luotu useita eri malleja, joita on muokattu eteenpäin hallituksen reunaehtojen ja saadun palautteen mukaan. Malleja kehitettiin poliittisten päätöksentekijöiden, virkamiesten ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä. Vaikutusarvioita on tehty STM:ssä, VM:ssä, OKM:ssä ja Kelassa niistä näkökulmista, joihin arvioita on pyydetty. Nyt julkaistussa taulukossa on nykyinen perhevapaamalli sekä kaksi mahdollista uutta mallia I1 ja J1. Lisäksi on erillisessä asiakirjassa niiden vaikutusarviota. Viime vaiheessa valmistelu rajautui erityisesti malliin I1. STM tulee julkistamaan myös muut valmistelun eri vaiheessa käsittelyssä olleet työmallit.

Lisäksi keskustelussa olivat ansiosidonnaiseen kauteen liittyvät joustot, monimuotoisten perheiden huomioiminen, äideille kohdennettujen työllisyyspalveluiden kehittäminen sekä työelämän perhemyönteisyyttä lisäävät toimet.

Työmarkkinajärjestöt tekivät torstaina 8.2.2018 hallitukselle tarjouksen neuvotella perhevapaamallin ansiosidonnaisen osan muutoksista, mikäli hallitus sitoutuu toteuttamaan I1 mallin muilta osin.

