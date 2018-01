Ministeri Saarikko: Sote-uudistus mahdollistaa hallitun taloudenpidon

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko korostaa, että siirtyminen sosiaali- ja terveysjärjestelmän tarveperusteiseen rahoitukseen on merkittävä uudistus. Ministeri Saarikko puhui Lääkäri 2018 -koulutustapahtuman avajaisissa keskiviikkona 10.1.2018.

”Keskeisin uudistus sote-rahoituksessa on se, että nykyisestä menoperusteisesta rahoituksesta siirrytään malliin, jossa maakunnat päättävät itsenäisesti valtiolta saamansa rahoituksen käytöstä alueen väestön tarpeiden mukaisesti”, ministeri totesi.

”Mallissa on kannusteita taloudellisuuteen, mutta toisaalta maakunnalla on velvoite taata se, että asukkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut. On huomattava, että vaikka kustannusten kasvua hillitään, sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettävissä oleva rahamäärä tosiasiallisesti kasvaa. Vanhenevassa Suomessa satsataan palveluihin jatkossakin”, Saarikko muistutti.

Ministeri Saarikko näkee suunnitellulla sote-järjestelmällä olevan hyvät mahdollisuudet hallittuun taloudenpitoon. Samalla palvelujen sisältöjä uudistetaan. Keskeistä on ministerin mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen perustason vahvistaminen.

”Toiminnallinen uudistaminen on edellytys sille, että hyvä laatu on mahdollinen yhdessä kustannusten hillinnän kanssa. Jos eri puolilla maata olevat parhaat käytännöt olisivat valtavirtaa kaikkialla, koko sote-uudistusta ei ehkä edes tarvittaisi”, ministeri pohti.

Saarikko kertoi, että käyttöön otettava vahvan järjestäjän malli yhdistettynä valtion ohjausvälineisiin sekä sairaalaverkon ja tietojärjestelmien uudistamiseen mahdollistavat pidemmällä tähtäimellä sen, että parhaita käytäntöjä saadaan levitettyä aikaisempaa paremmin.

”Toisaalta valinnanvapausmalli kannustaa kilpailuun laadulla ja tätä kautta nopeuttaa toiminnallista uudistumista.”

