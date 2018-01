STM:öön uusia osastopäälliköitä ja johtajia

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansainvälisten asioiden yksikön uusi johtaja on Veli-Mikko Niemi.

Niemi aloittaa tehtävässä 8.1.2018.

Niemi on työskennellyt vuodesta 2014–2017 STM:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkönä. Tällä hetkellä Niemi toimii ylijohtajana sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön alaisuudessa. Lisäksi Niemi on työskennellyt maa- ja metsätalousministeriössä elintarviketurvallisuusjohtajana vuosina 2007–2014 ja sitä ennen muun muassa apulaisosastopäällikkönä. Vuosina 1998–2000 hän työskenteli Euroopan komission kansallisena asiantuntijana. Koulutukseltaan Niemi on eläinlääketieteen lisensiaatti.

Kansainvälisten asioiden yksikkö (KVY) kehittää, suunnittelee ja sovittaa yhteen ministeriön hallinnonalan kansainvälisiä asioita.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki johdon tuki -yksikön päälliköksi

Liisa-Maria Voipio-Pulkki siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön johdon tuki -yksikön uudeksi päälliköksi eläkkeelle jäävän Marja-Liisa Parjanteen tilalle. Voipio-Pulkki aloittaa strategiajohtajan tehtävässä 1.2.2018.

Voipio Pulkki on työskennellyt vuodesta 2010 STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosastolla terveyspalveluyksikön johtajana. 1.9.2017 alkaen hän toimi hyvinvointi- ja palveluosaston päällikkönä. Lisäksi Voipio-Pulkki on työskennellyt muun muassa hallintoylilääkärinä Suomen Kuntaliitossa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja kehittämisen asiantuntijatehtävissä. Voipio-Pulkki on koulutukseltaan lääketieteen ja kirurgian tohtori.

Johdon tuki -yksikkö (JOT) avustaa ja tukee STM:n kansliapäällikön toimintaa ministeriön ja sen hallinnonalan tavoitteiden valmistelussa sekä laaja-alaisten asioiden kehittämisessä, toteutuksessa ja seurannassa, kuten esimerkiksi strategiatyössä. Yksikkö tukee myös ministeriön toiminnan kehittämistä sekä osastojen ja yksiköiden tehtävien yhteensovittamista.

Markku Tervahauta hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäälliköksi

Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 4.1. Markku Tervahaudan sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäälliköksi. Tervahauta aloittaa tehtävässään 1.2.2018. Määräaikainen nimitys kestää 30.9.2019 asti.

Tervahauta on työskennellyt vuodesta 2009 sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamistehtävissä. Ensin hän toimi Lahden kaupungin toimialajohtajana ja vuodesta 2010 Kuopion kaupungin palvelualuejohtajana. Lisäksi Tervahauta on työskennellyt Leppävirran kunnan kunnanjohtajana vuosina 2005–2009 sekä Leppävirran kunnan johtavana lääkärinä vuosina 2000–2005 ja Kiuruveden kaupungin johtajavana lääkärinä vuosina 1998–2000. Koulutukseltaan Tervahauta on lääketieteen tohtori.

Hyvinvointi- ja palveluosasto (HPO) edistää hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja lainsäädännöstä.

Hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäälliköksi haki 15 henkilöä.

