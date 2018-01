Markku Tervahauta hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäälliköksi

Valtioneuvosto on nimittänyt torstaina 4.1. Markku Tervahaudan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäälliköksi.

Tervahauta aloittaa tehtävässään 1.2.2018. Määräaikainen nimitys kestää 30.9.2019 asti.

Tervahauta on työskennellyt vuodesta 2009 sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamistehtävissä. Ensin hän toimi Lahden kaupungin toimialajohtajana ja vuodesta 2010 Kuopion kaupungin palvelualuejohtajana. Lisäksi Tervahauta on työskennellyt Leppävirran kunnan kunnanjohtajana vuosina 2005–2009 sekä Leppävirran kunnan johtavana lääkärinä vuosina 2000–2005 ja Kiuruveden kaupungin johtajavana lääkärinä vuosina 1998–2000. Koulutukseltaan Tervahauta on lääketieteen tohtori.

Hyvinvointi- ja palveluosasto (HPO) edistää hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja lainsäädännöstä.

http://stm.fi/hpo

Hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäälliköksi haki 15 henkilöä.

Lisätietoja

