Yhtenäiset perusteet polven ja lonkan tekonivelleikkauksille koko Suomeen

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukset ovat tavallisimpia vaativia leikkauksia Suomessa. Vuonna 2016 ensivaiheen leikkauksia tehtiin 21 797. Leikkausmäärät vaihtelivat kuitenkin suuresti Suomen eri puolilla. Vaihtelun syyksi on arvioitu sitä, että vuonna 2005 laaditut yhtenäisten hoidon kriteerit eivät ole levinneet käyttöön riittävän laajasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt professori Matti U.K. Lehto ja ylilääkäri Jarkko Leskinen ovat tehneet uuden ehdotuksen lonkan ja polven tekonivelkirurgian yhtenäisistä perusteista sekä hoidon järjestämisestä.

Valtakunnallisten yhtenäisten hoidon perusteiden on tarkoitus korostaa potilaan kokonaisvaltaista arviointia. Selvityshenkilöt esittävät, että lonkan ja polven tekonivelleikkausten hoidon perusteet muodostuvat leikkaushoidon aiheesta (leikkauksen syy) ja vasta-aiheesta (miksi ei voi leikata). Molemmat on otettava huomioon, kun potilas ohjataan terveyskeskuksesta sairaalaan ja tehdään hoitopäätös.

Myös potilaan mahdolliset muut sairaudet on otettava huomioon, sillä ne voivat huonontaa tekonivelleikkausten tuloksia. Sairauden aiheuttamaa riskiä on vähennettävä ennen leikkausta. Niillä potilailla, joilla riski on erityisen korkea, leikkausta on siirrettävä todettujen sairauksien hoitamiseksi. Suunnitellusta leikkauksesta on luovuttava kokonaan, jos riskiä pidetään korkeana suhteessa leikkauksella mahdollisesti saavutettavaan hyötyyn.

Leikkausmäärät ovat kasvaneet nopeasti kaikissa ikäryhmissä. Terveydenhuoltolaki ja sen asetukset keskittävät keinonivelleikkauksia vuoden 2018 aikana harvempiin sairaaloihin nykyisestä 50 julkisesta sairaalasta.

Selvityshenkilöiden mukaan valtakunnallinen rekisteri on paras ja luotettavin keino osoittaa tekonivelkirurgian volyymit sairaaloittain ja suhteuttaa ne alueen väestöpohjaan. Tekonivelrekisteriä pitäisi ponnekkaasti kehittää niin, että siitä saataisiin jatkossa vertailukelpoisia tietoja myös kirurgisen hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta.

