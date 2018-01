Evira: Lohikalojen tarttuvaa IHN-virusta löytyi onkilammesta Tervossa

Lähellä Tervon kaljanviljelylaitosta, Kymijoen vesistöalueella sijaitsevasta kirjolohien onkilammesta on löytynyt uusi IHN-virustartunta. Vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia (infectious haematopoietic necrosis) lohikaloille aiheuttavaa virusta on löytynyt tähän mennessä neljästä kirjolohien pitopaikasta Suomessa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on määrännyt näiden pitopaikkojen kalat lopetettaviksi taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on pyrkiä hävittämään IHN-virus Suomesta mahdollisimman nopeasti.

