Maa- ja metsätalousministeriö kerää näkemyksiä tulevasta osakehuoneistorekisteristä

ASREK-hankkeessa valmistellaan asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden paperisista osakekirjoista luopumista. Tarkoituksena on vuodesta 2019 alkaen siirtyä vaiheittain osakkeiden sähköisiin omistajamerkintöihin.

Taloyhtiöt siirtävät osakeluettelon ylläpidon ensin Maanmittauslaitokselle ja sen jälkeen osakkeenomistajat voivat hakea sähköistä omistajamerkintää ja luopua osakekirjoista. Sähköisen omistajamerkinnän jälkeen myös panttaus tapahtuu sähköisellä kirjaamisella. Tätä kokonaisuutta kutsutaan osakehuoneistorekisteriksi. Rekisteriä tulee ylläpitämään Maanmittauslaitos.

Tulevaan osakehuoneistorekisteriin liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan ASREK-hankkeen lainsäädäntötyöryhmässä, jossa on mukana maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön ohella taloyhtiöiden, erityisesti isännöitsijöiden, kiinteistönvälittäjien ja Finanssialan keskusliiton edustajat.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää taloyhtiöiden hallituksen jäseniä ja osakkeenomistajia vastaamaan kyselyyn, jonka tarkoituksena on kerätä näkemyksiä hankkeen vaikutuksista sekä odotuksia asioinnin järjestämisestä. Kysely on laadittu yhteistyössä erityisesti lainsäädäntötyöhän osallistuvien sidosryhmien, kuten oikeusministeriön ja Suomen kiinteistöliitto ry:n kanssa. Se on avoinna otakantaa.fi -palvelussa 20.2.2018 saakka.

Otakantaa.fi -kyselyyn

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, 0295 16 2448, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, 0295 16 2379, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi