Ministeri Leppä: laadukas kouluruoka on investointi, ratkaisun avaimet kunnilla

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili Vantaalla Länsimäen koulussa tapaamassa yhdeksännen luokan oppilaita kouluruokailun ääressä. Ministeri halusi vierailullaan kiinnittää huomiota siihen, millaista ruokaa julkisissa palveluissa tarjotaan lapsille.

Vierailu on ajankohtainen, koska Suomen ja samalla maailman ensimmäinen maksuton kouluruokailu juhlii tänä vuonna 70-vuotista historiaansa.



– Julkisena palveluna tuotettu kouluruoka on Suomen kansallisaarre, josta voimme olla ylpeitä. Kouluruualla edistetään nuorten hyvinvointia ja oppimista, ja se on myös suora investointi terveyteen, joka voi tuoda säästöjä myöhemmin. Tämän päivän haasteena on, että liian moni jättää kouluruokailun väliin, syö yksipuolisesti ja syntyy ruokahävikkiä. Kouluruokailun järjestäjät laittavat ammattitaitonsa likoon tuottaakseen edullisesti täysipainoisen aterian. Keittiöiden tukena on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuosi sitten julkaistu kouluruokailusuositus, mutta ratkaisun avaimet ovat kuntien käsissä. Kuntien hankintapäätöksillä vaikutetaan suoraan siihen, millaista ruokaa lapsille viime kädessä voidaan tarjota, muistuttaa Leppä.



Valtioneuvoston kesällä 2016 antama periaatepäätös velvoittaa julkisia palveluntuottajia valitsemaan julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Kilpailutuksessa on siis painotettava ympäristön kannalta hyviä viljelymenetelmiä, eläinten hyvinvointia ja terveyttä sekä elintarviketurvallisuutta.



– Tosiasia on, että näillä kriteereillä Suomessa ja lähellä tuotettu ruoka on vahvoilla. Periaatepäätöksen mukaisesti toimimalla voimme edistää esimerkiksi kuumentamatta turvallisesti syötävien marjojen, antibioottivapaiden munien, saparollisen possun ja nokkansa säilyttäneen broilerin käyttöä julkisissa keittiöissä. Sitoudumme siis ostamaan ruokaa niitä sääntöjä kunnioittaen, joita edellytämme myös omien tuottajiemme noudattavan, Leppä muistuttaa. – Kunnissa on nyt hyvä hetki pysähtyä miettimään, millaista ruokaa haluamme kasvavalle nuorisollemme tarjota?



Kunnan tuottamia aterioita nauttii päivittäin merkittävä osuus Suomen lapsista ja aikuisista. Kyse on paitsi kuntalaisten terveyteen vaikuttavasta valinnasta, myös taloudesta.



– Suosimalla paikallisesti tuotettua ja jalostettua ruokaa, voimme vaikuttaa alueen työllisyyteen ja kotiseutumme elinvoimaisuuteen. Julkinen ruokapalvelu voi valinnoillaan olla keskeinen osa suomalaisten ruokaturvaa ja kestävää kehitystä, toteaa Leppä.



