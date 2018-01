Ministeri Leppä vierailulle Etelä-Koreaan ja Singaporeen

Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vierailee Team Finlandin viranomais- ja yritysdelegaation kanssa Etelä-Koreassa ja Singaporessa 8.-12.1.2018. Business Finlandin johtaman Food from Finland -ohjelman puitteissa tehtävän matkan tavoitteena on edistää suomalaisten elintarvikealan yritysten liiketoimintaa Aasian tärkeillä markkinoilla.

Koreassa Team Finlandin delegaatioon kuuluu liha-alan yrityksiä. Matkan tavoitteena on edistää suomalaisen siipikarjanlihan ja muiden siipikarjatuotteiden sekä eräiden maitotuotteiden kauppaa Korean kanssa. Mukana matkalla on myös Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran asiantuntijoita. Vierailun aikana ministeri Leppä tapaa Korean elintarvike- ja lääketurvallisuusministeriön varaministeri Choi Sung-rakin sekä maatalous-, elintarvike- ja maaseutuministeri Kim Yung-rokin.

Etelä-Korea kuuluu Suomen merkittävimpiin EU:n ulkopuolisiin kauppakumppaneihin. Suomi on vienyt maahan pitkään muun muassa metsä- ja telakkateollisuuden tuotteita. Kasvua on viime vuosina haettu lisääntyvissä määrin myös korkean lisäarvon elintarvikkeiden alalta.

Koreasta matka jatkuu Singaporeen, jossa Leppä tapaa kansallisen kehityksen ministeri Lawrence Wongin ja kauppa- ja teollisuusministeri S. Iswaranin. Kyseessä on ensimmäinen Singaporeen suuntautuva ministerivetoinen Team Finland -matka, ja yritysdelegaatiossa on mukana yksitoista panimo- ja alkoholijuomien valmistajaa sekä liha-alan yritystä. Singaporen vierailulla halutaan edistää maiden välisiä kauppasuhteita ja suomalaisen siipikarjanlihan ja sianlihan sekä korkealaatuisten alkoholijuomien kauppaa.

Mukana matkustavat yritykset: Altia Oyj, Atria Finland Ltd, HKScan Oyj, HKScan Asia Ltd, Kyrö Distillery Company, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, L’Uomu Nokka / Luomu Invest Oy, Northern Lights Spirits Oy, Shaman Spirits Oy, Tenu Ventures Ltd, The Helsinki Distilling Company, Ägras Distillery Oy.

