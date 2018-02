Ministeriön ja metsästäjien Villisikajahti tuloksellinen: metsälle lähti useita seuroja ja saalistakin saatiin

Kymmenet metsästysseurat osallistuivat viime viikonloppuna järjestettyyn valtakunnalliseen Villisikajahtiin. Tavoitteena oli harventaa kasvavaa villisikakantaa Suomessa, koska ne levittävät Euroopassa afrikkalaista sikaruttoa. Suomen kasvava villisikakanta lisää tautiriskiä. Viikonlopun jahtitapahtuman aikana tätä riskiä onnistuttiin pienentämään ainakin seitsemän kaadon verran.

Villisikaviikonlopun metsästysreissuille ilmoittautui mukaan arviolta noin 25 metsästysseuraa. Poikkeuksellisen laaja seurojen välinen yhteistyö nähtiin Varsinais-Suomen alueella, missä lähes kaksikymmentä seuraa kokoontui yhteiseen jahtiin. OmaRiista-palveluun tähän mennessä tehtyjen kaatoilmoitusten perusteella villisikaviikonlopun saalismäärä on yhteensä seitsemän villisikaa. Määrä on alustava, sillä kaatoilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluessa kaadosta.

– Afrikkalainen sikarutto on suurin syy siihen, että viranomaiset ovat päättäneet pyrkiä rajoittamaan ja harventamaan villisikakantaa Suomessa. Kannan harventaminen vähentää myös villisikojen aiheuttamia vahinkoja maa- ja metsätaloudelle. Kiitos kuuluu erityisesti metsästäjien panostukselle kannan hallinnassa ja afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemisessä, kiittää maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

– Villisika on älykäs eläin, joka osaa varoa ihmistä. Lisäksi haasteita metsästykselle luo se, että muutamia tihentymäalueita lukuunottamatta villisikoja esiintyy melko harvakseltaan. Siksi nimenomaan yhteistyö ja metsästäjien kouluttaminen ovat avainasemassa villisikakannan harventamisessa, kertoo maa- ja metsätalousministeriön erätalousyksikön päällikkö Vesa Ruusila.

Afrikkalainen sikarutto leviää muun muassa villisikojen, saastuneen lihan ja eläinkuljetusajoneuvojen sekä tartunta-alueilla liikkuneiden ihmisten mukana. Taudin tuloa Suomeen pyritään estämään useilla erilaisilla toimilla, joista yksi on villisikakannan hallinta. Villisikaviikonlopun aikana metsästäjiä koulutettiin villisikojen metsästykseen, jotta tulokkaana Suomeen tullut laji ei kasvattaisi afrikkalaisen sikaruton riskiä.



