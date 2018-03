Suomalaisille kananmunille ja munavalmisteille vientilupa Japaniin

Suomalaisia kananmunia ja munavalmisteita nähdään pian myös Japanin markkinoilla. Vientiluvasta päästiin sopimukseen maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran vientineuvottelumatkan yhteydessä Tokiossa tällä viikolla. Neuvottelut käytiin Japanin vuoden tärkeimmän messutapahtuman FOODEX:in yhteydessä, jossa on mukana myös kahdentoista suomalaisen elintarvike- ja juomateollisuuden edustajan yhteinen Food from Finland -osasto.

Suomalaisten kananmunien ja munavalmisteiden vientiä Japaniin on edistetty osana hallituksen elintarvikeviennin edistämisen kärkihanketta. Kärkihankkeen ansiosta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralla on ollut käytössään vahvennetut henkilöresurssit vientiselvitysten toteuttamiseen.

– Kärkihankkeella mahdollistetaan suomalaisten elintarvikkeiden vientiä EU:n ulkopuolisille markkina-alueille, joiden avaaminen edellyttää viranomaisten kesken käytäviä neuvotteluja. Suomen ja Japanin hyvät suhteet ja kontaktit viranomaistemme kesken ovat edesauttaneet neuvottelujen sujumista, toteaa neuvottelut Tokiossa vetänyt kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Japani on suomalaisille kanamunille ja munavalmisteiselle jo toinen avaus Aasian vientimarkkinoilla, munatuotteiden vienti Hongkongiin avautui toukokuussa 2017. Nyt neuvoteltu uusi vientilupa on jatkoa tasan vuosi sitten saadulle siipikarjan vientiluvalle Japaniin.

Suomalaisten siipikarjatuotteiden valttina turvallisuus

Suomalaisille siipikarjatuotteille on maailmalla kysyntää Suomen hyvän salmonella- ja lintuinfluenssatilanteen vuoksi. Suomalaiset kananmunat ovat muutoinkin maailmalla poikkeus, niistä ei ole lähes 10 vuoteen löytynyt lainkaan antibioottijäämiä. Myöskään viimevuotinen fiproniili-hyönteismyrkyllä saastuneiden munien ympärillä pyörinyt kohu ei koskettanut suomalaista kananmunatuotantoa.

– On hienoa, että suomalaisille korkealaatuisille elintarvikkeille löytyy uusia markkinoita maailmalta. Hallitusohjelmamme tavoite on parantaa elintarvikkeiden kauppatasetta 500 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Kananmunien saaminen Japanin markkinoille on jälleen yksi merkittävä saavutus osana hyvien vientiuutisten sarjaa. Suomalaiset puhtaat elintarvikkeet ovat rynnimässä nyt toden teolla korkean lisäarvon vientimarkkinoille, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Tokiossa edistettiin myös naudanlihan vientihanketta, jossa seuraavana on vuorossa Japanin viranomaisten tarkastusmatka Suomeen.

– Elintarvikeviennin lisäksi Japanin markkinat ovat avautumassa myös eläinjalostusainekselle, sian sperma etunenässä. Tässäkin on taustalla Suomen poikkeuksellisen hyvä eläintautitilanne, painottaa Husu-Kallio.

Lisätietoja:

eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio, maa- ja metsätalousministeriö, p. +358 40 731 2260

ylitarkastaja Mia Berlin, elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. +358 50 574 6765

ministerin erityisavustaja Risto Lahti, maa- ja metsätalousministeriö, p. +358 50 565 0424