Viherkesannoksi ilmoitettaviin kasveihin rajoituksia

Hallitus hyväksyi tänään asetusmuutoksen, jolla maataloustukien täydentäviin ehtoihin kuuluvaa viherkesannon määritelmää muutetaan. Määritelmää muutetaan siten, että yksinomaan viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla kylvettyä peltoa ei voi jatkossa hyväksyä viherkesannoksi. Asetus tulee voimaan 9.1.2018.

Tarve muutokselle johtuu siitä, että kesällä 2017 annetulla EU-säädöksen muutoksella tarkennettiin viherryttämistuen ekologisen alan kesantojen maataloustuotantokieltoa. Tämän vuoksi vilja-, öljy- tai valkuaiskasveja tai näiden seoksia ei voi hyväksyä kesannoksi. Joissain tapauksissa viljelijä on saattanut aiemmin ilmoittaa viherkesannon riistakasviksi esimerkiksi viljakasvuston.

Muutos koskee kaikkia viherkesannoksi tukihakemuksella ilmoitettavia aloja vuodesta 2018 alkaen huolimatta siitä, onko ala ilmoitettu ekologiseksi alaksi vai ei. Lisäksi poistetaan mahdollisuus käyttää kasvinsuojeluaineita ekologisen alan kesannoilla kesantokauden aikana. Myös tämä muutos johtuu EU-säädöksen muutoksesta. Asetukseen tehtiin myös joitain sanamuotoja täsmentäviä muutoksia.

Velvoite ilmoittaa viisi prosenttia peltoa ekologiseksi alaksi on Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnassa tietyin poikkeuksin maatiloilla, joilla on yli 15 hehtaaria peltoalaa. Muille viljelijöille pellon jättäminen kesannolle on vapaaehtoista.

Täydentävät ehdot ovat lähes kaikkien viljelijätukien saamisen ehtona. Ne sisältävät ympäristöön, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen sekä eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Nyt annettu asetusmuutos koskee täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia.



