Villisikaviikonloppu kannustaa metsästäjiä yhteisjahtiin

Maa- ja metsätalousministeriö yhdessä Suomen Metsästäjäliiton kanssa järjestävät 23.–25.2. valtakunnallisen koko viikonlopun kestävän Villisikajahti-tapahtuman, joka tutustuttaa metsästäjiä villisian metsästykseen.

Jahtiviikonlopun aikana metsästysseurat ja -porukat metsästävät villisikaa ympäri Suomea sen esiintymisalueilla. Samalla tarjotaan tietoa villisiasta, sen metsästyksestä, riistaruuan valmistamisesta ja näytteiden ottamisesta. Kaikki villisioista otetut näytteet toimitetaan Eviraan tutkittavaksi.



Viikonlopun aikana metsästykseen osallistuvat myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.



– Kannustamme kaikkia metsästysseuroja ottamaan osaa mielenkiintoisen ja uuden riistalajin metsästykseen. Villisian metsästys ja kannanhoito vaativat yhteistyötä ja kovaa osaamista metsästäjiltä. Lähde tutustumaan villisian metsästykseen ja pyydä myös tuttu metsästysporukka mukaan. Porukalla teemme jahtiviikonlopusta menestyksen, kannustaa ministeri Leppä.



Villisikakannan hallinta on tällä hetkellä erityisen tärkeää afrikkalaisen sikaruton uhan vuoksi. Afrikkalaista sikaruttoa on todettu Suomen lähialueilla, Virossa ja Venäjällä. Muualla Euroopassa tauti leviää kovaa vauhtia. Mikäli tauti leviää Suomeen, se vaarantaa kotimaisen sianlihan tuotannon ja viennin kokonaan sekä tuo haittaa metsästysharrastukselle. Metsästys on tehokas tapa hidastaa afrikkalaisen sikaruton leviämistä.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy Suomen Metsästäjäliiton verkkosivuilta.

Metsästykseen voit ilmoittautua mukaan täältä.



Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Vesa Ruusila, erätalousyksikön päällikkö, p. 0295 162 051, vesa.ruusila@mmm.fi.



Lisätietoa Suomen Metsästäjäliitosta:

Teemu Simenius, järjestöpäällikkö, p. 050 331 5330, teemu.simenius@metsastajaliitto.fi