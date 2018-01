Water JPI 2018 -tutkimushaku teemasta “Closing the Water Cycle Gap, for a sustainable management of water resources” avautuu helmikuun puolivälissä.

Suomen Akatemia rahoittaa suomalaisosallistujia haussa 850 000 eurolla. Haun ennakkotiedote, jossa ovat muun muassa osallistuvat maat sekä haun aikataulu, on julkaistu Water JPI -verkkosivuilla.

Haun ennakkotiedote