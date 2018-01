Avartti-ohjelmassa kunnostautuneille nuorille tunnustuksia

Yhteensä 42 nuorta palkittiin Avartti-tunnustuksilla osallistumisesta kansainväliseen harrastusohjelmaan. Hopeisia tunnustuksia jaettiin 12 ja pronssisia tunnustuksia 30. Tunnustukset jakoi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho maanantaina 22. tammikuuta Helsingissä.

- Viime vuoden loppupuolella julkaistun valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman yksi keskeisistä tavoitteista on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mieluisa harrastus. On tärkeää, että nuoret voivat harrastaa mielekkäästi ja matalan kynnyksen -periaatteella, riippumatta asuinpaikasta ja perheen taloudellisesta asemasta, sanoo nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho.

- Avartti-ohjelma on yksi keino edistää nuorten harrastustoimintaa. Monipuolisuudessaan ohjelma edistää kokonaisvaltaisesti nuorten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, ministeri jatkaa.

Avartti on kansainvälinen 14–24-vuotiaiden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on harrastustoiminnan kautta edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia, uusien tietojen ja taitojen omaksumista, kaveri- ja ystävyyssuhteiden solmimista sekä vastuunottoa kanssaihmisistä ja ympäristöstä. Avartti sopii nuorten kasvua tukevaksi toimintamuodoksi kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyöhön. Oppilaitoksissa Avartin avulla on edistetty nuorten kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota.

Avartin kautta on mahdollistettu muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistuminen harrastustoimintaan integroidusti muiden nuorten kanssa. Yhdessä tekemisellä on lisätty nuorten keskinäistä tutustumista ja vuorovaikutusta sekä tuettu heidän kasvuaan yhteiskunnan aktiivisiksi ja vastuullisiksi toimijoiksi.

Kansainvälisesti Avartti tunnetaan nimellä The International Award for Young People. Vuosittain ohjelmaan osallistuu 1,5 miljoonaa nuorta 130 maassa.

Lisätietoja:

ohjelmajohtaja Jukka Ruotsalainen, p. 050 343 1143 (Avartti-toimisto) tai asiamies Mikko Varesmaa (Avartti-säätiö), p. 045 851 6572 sekä office@avartti.fi

Suomen Avartin www-sivut

Kansainvälisen Avartti-ohjelman päätoimiston www-sivut

Tunnustuksen saaneet nuoret tasoineen:

Hopea

Sayed Ali Hosseni, Jyväskylä Terja Mikkonen, Sotkamo Petra Kähkönen, Sotkamo Ella Sirviö, Sotkamo Henna Kärkkäinen, Sotkamo Marianne Leinonen, Sotkamo Katri Määttä, Sotkamo Viivi Heikkinen, Sotkamo Jesse Määttä, Sotkamo Nikke Heikkinen, Sotkamo Silja Korhonen, Sotkamo Tiia Karjalainen, Sotkamo

Pronssi