Reformilähettiläiden verkosto tukemaan ammatillisen koulutuksen uudistusta – uudistuksen toimeenpanoon 60 miljoonaa

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tueksi perustetaan reformilähettiläiden verkosto. Verkoston 20 asiantuntijaa eri puolilta Suomea tukee opettajia ja muuta oppilaitoksen henkilökuntaa reformin käytännön toteutuksessa. Reformilähettilästoiminta on osa laajaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukiohjelmaa, johon on varattu noin 60 miljoona euroa vuosille 2017–2020.

Reformilähettiläät auttavat koulutuksen järjestäjiä ja opetushenkilöstöä sekä työelämää muutoksessa. He viestivät reformiin toimeenpanosta ja neuvovat siihen liittyvissä käytännön asioissa. He myös järjestävät alueillaan koulutuksia ja muita tilaisuuksia. Lisäksi koulutuksen järjestäjät ja alueelliset verkostot voivat kutsua reformilähettilään kouluttamaan reformiin liittyvissä asioissa erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

- Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutusuudistus kahteen vuosikymmeneen, ja yhteinen tehtävämme on varmistaa toteutuksen onnistuminen. Se on erityisen tärkeää nyt, kun talouden kasvun myötä työelämä tarvitsee osaajia kaikkialla Suomessa. Reformilähettiläät tuovat tuen kentälle ja levittävät uusia toimintatapoja. Hallitus on varannut runsaasti resursseja reformin toimeenpanoon, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Reformilähettilästoimintaa koordinoi Ammattiopisto Luovi. Luovi vastaa reformilähettilästoiminnasta, toiminnan kehittämisestä ja toimeenpanosta yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Reformilähettiläiden koulutus järjestetään 16.-17.1.2018, jonka jälkeen lähettiläät ovat ammatillisen koulutuksen toimijoiden käytettävissä.

Reformilähettiläät työskentelevät omassa oppilaitoksessaan, mutta valtionavustuksen avulla lähettiläillä on käytössään työaikaa muihin kuin oman organisaation tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Toimeenpanoon tukea 60 miljoonaa euroa

Reformilähettilästoiminta on osa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukiohjelmaa, jonka painopiste on koulutuksen järjestäjien toiminnan uudistamisessa. Tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintakulttuuria kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi.

- Tukiohjelmaan on varattu noin 60 miljoona euroa vuosille 2017–2020. Panostamme muun muassa opettajien osaamisen kehittämiseen, keskeyttämisten vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä uudenlaisiin toimintamuotoihin ja digitaalisiin työkaluihin, Grahn-Laasonen sanoo.

Tukiohjelman toimet ja kehittämishankkeet muodostavat ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita tukevan kokonaisuuden. Opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen, viestintä, koulutuksen järjestäjien tuki ja neuvonta, laadunhallinnan tukeminen sekä kehittämishankkeet ovat tukiohjelman keskeisiä kokonaisuuksia.

Kehittämishankkeilla uudistetaan ammatillisen koulutuksen ydinprosesseja ja toimintamalleja nykyistä asiakaslähtöisemmiksi ja joustavammiksi sekä kevennetään hallintoa. Lisäksi kehittämishankkeilla tuetaan ammatillisen koulutuksen laadun kehittämistä ja koulutuksen läpäisyn parantamista, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, kehitetään turvallisuuskulttuuria sekä luodaan ja pilotoidaan uusia, innovatiivisia toimintakäytäntöjä.

Yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen tueksi kehitetään koulutuksen järjestäjille yhteiset mallit ja niitä tukevat digitaaliset työvälineet (eHOKS). Yhteiset toimintamallit kehitetään myös osaamisen näyttämistä, oppisopimuskoulutusta ja koulutussopimusta varten.

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2018 alusta.

