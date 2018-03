Suomeen kaksi koulupäivän kehittämisen kansainvälistä huippuasiantuntijaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää 13. maaliskuuta seminaarin, jonka aiheena on koulupäivän kehittäminen oppituntien ulkopuolisella toiminnalla (Extended education). Seminaarin pääpuhujia ovat professorit Gil G.Noam Harvardista (USA) sekä Sang Hoon Bae Sungkyunkwan yliopistosta (Etelä-Korea).

Koulupäivän kehittäminen taiteen, kulttuurin ja liikunnan sisällöillä liittyy hallitusohjelman kärkihankkeisiin, joissa ammattilaisten ohjaamat harrastetunnit tuodaan ala- ja yläkouluihin. Seminaarin tarkoituksena on esitellä oppituntien ulkopuolisen toiminnan hyötyjä erityisesti lapsen kehityksen ja kasvun näkökulmasta, osallistua Suomen toimijoiden näkökulmasta globaaliin Extended education -keskusteluun ja pohtia mahdollisuuksia lisätä monipuolista, ammattilaisten ohjaamaa harrastetuntitoimintaa kouluissa lähivuosina.

Professorit Noam ja Bae avaavat puheenvuoroissaan kansainvälisiä extended education -malleja pohjustaen mahdollisia tulevaisuuden suuntaviivoja myös Suomelle lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen tähtäävän kärkihankkeen päättyessä 2019. Seminaarissa myös esitellään kärkihankkeen tähänastisia tuloksia.

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihankkeen (2016-2018) tavoitteena on lisätä lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, jotta lapsilla ja nuorilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa taidetta ja kulttuuria.

Kärkihankkeella on lisätty taiteen ja kulttuurin ammattilaisten (taiteen perusopetus ja lastenkulttuuri) ohjaamaa harrastamista koulupäivän yhteydessä peruskoulun vuosiluokkien 1-10 oppilaille ja varhaiskasvatusikäisille lapsille hoitopäivän aikana. Harrastustuntien sisällöt perustuvat lasten omiin toiveisiin, joita on selvitetty valtakunnallisilla koululaiskyselyillä. Iltapäiviin ja päiväkotipäivän yhteyteen ajoittuviin harrastustunteihin on osallistunut tähän mennessä noin 60 000 lasta ja nuorta. Joka viides näistä lapsista on saanut kärkihankkeen kautta uuden harrastuksen.

Seminaari on tarkoitettu taide- ja kulttuuritoimijoille, taiteen perusopetuksen järjestäjille, kunnille, rehtoreille, opettajille ja päättäjille. Seminaarin avaa eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ja puheenjohtaja toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Seminaari on englanninkielinen.

Seminaari järjestetään Kansallismuseon auditoriossa (Mannerheimintie 34, Helsinki) 13.3.2018. klo 9.30-15.00.

Lisätietoja:

- ylitarkastaja Hanna Koskimies, hanna.koskimies@minedu.fi, p.02953 30048

- neuvotteleva virkamies Iina Berden, iina.berden@minedu.fi, p. 02953 30069