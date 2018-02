Suomi haluaa vahvistaa eurooppalaista opiskelijavaihtoa

Suomi haluaa merkittävästi vahvistaa eurooppalaista liikkuvuutta ja opiskelijavaihtoa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmaisi Suomen vahvan tuen Erasmus+ -ohjelman kehittämiselle ja rahoituksen turvaamiselle EU:n koulutusneuvoston kokouksessa Brysselissä torstaina.

Ministerit keskustelivat kokouksessa Erasmus+ -ohjelman tulevaisuudesta sekä opetus- ja tutkimusyhteistyön tiivistämistä ja liikkuvuuden edistämistä koskevasta Eurooppalaiset yliopistot -aloitteesta.

Suomi pitää nykyistä vuonna 2020 päättyvää ohjelmaa erittäin onnistuneena. Tulevalta kaudelta odotetaan uusia mahdollisuuksia edistää koulutuksen kansainvälistymistä. Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+ rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä.



- Erasmus on eurooppalainen menestystarina. Opiskelija- ja opettajavaihdot tekevät eurooppalaista integraatiota todeksi arjen tasolla. Tällä on ollut merkittävä rooli kansainvälisemmän ja avoimemman Suomen ja Euroopan luomisessa. Eurooppa tarvitsee Erasmuksen menestystarinaa myös jatkossa. Siksi on varmistettava, että Erasmus-ohjelman rahoitus turvataan ja ohjelmaa vahvistetaan merkittävästi seuraavalle ohjelmakaudelle. Kansainvälistymisen mahdollisuuksien tulee avautua kaikille nuorille perhetaustasta ja varallisuudesta riippumatta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.



Uudelta ohjelmakaudelta Suomi toivoo nykyistä vahvempaa lukio-opiskelijoiden ja perusopetuksen oppilaiden liikkuvuutta. Suomi pitää myös tärkeänä, että luokanopettajaksi opiskelevien mahdollisuuksia osallistua Erasmus+ ohjelmaan vahvistetaan tulevalla ohjelmakaudella. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on nykyisessä ohjelmassa mahdollista vain korkea-asteella ja nuorisosektorilla. Suomi avaisi kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön myös muille koulutusasteille.

- Opettajien liikkuvuudessa Suomi on jo nykyisellään EU:n kärkimaita. Suomi haluaa jatkossa entisestään vahvistaa opettajaopiskelijoiden ja rehtoreiden osallistumismahdollisuuksia Erasmus+ hankkeisiin ja antaa sitä kautta uusia mahdollisuuksia oman ammattitaidon ja opetuksen kehittämiseen, ministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Uusi ohjelmakausi tuo myös uudenlaisia virtuaalisia yhteistyömuotoja kaikille koulutusasteille. Virtuaalinen yhteistyö antaa uusia osallistumismahdollisuuksia ja tekee siten Erasmus+ ohjelmasta entistä tasa-arvoisemman.

- Meidän on oltava etulinjassa hyödyntämässä teknologian avaamia uusia mahdollisuuksia koulujen kansainvälistymisessä, ministeri painottaa.

Joulukuun Eurooppa-neuvostossa sovitun Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen tarkoituksena on tiivistää korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden välistä yhteyttä sekä edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia kerätä opintoja useista korkeakouluista. Eurooppalaiset yliopistot -yhteistyössä on tarkoitus rakentaa korkeakoulujen strategisia kumppanuuksia, joissa korkeakoulut tuottaisivat yhteistä opetusta ja tutkimusta korkeakoulujen vahvuusalueilla.

- Korkeakoulujen toimiminen eurooppalaisina verkostoina vahvistaa opetuksen laatua. Aloite täydentää erinomaisesti Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoa. Molempien tavoitteena on lisätä korkeakoulutuksen avoimuutta ja mahdollistaa yksilöllisiä koulutuspolkuja opiskelijoille, ministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

