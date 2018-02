Suomi käynnistää neuvottelut Kiinan kanssa elokuva-alan yhteistuotantosopimuksesta

Ministeri Sampo Terhon mukaan kansainväliset yhteistuotannot ovat pitkään olleet yksi kansainvälisen elokuva-alan rahoituksen muoto. Vaikka yhteistuotantoja voidaan tehdä ilman valtioiden välisiä sopimuksia, yhteistuotantosopimus voi helpottaa yhteistyötä. Suomi käynnistää neuvottelut Kiinan kanssa elokuva-alan yhteistuotantosopimuksen solmimisesta.

- Suomalaiset tuottajat ovat toivoneet yhteistuotantosopimuksen neuvottelemista maailman suurimmaksi elokuvamarkkinaksi nousevan Kiinan kanssa. Minulla on ilo kertoa, että olemme juuri varmistaneet Kiinan halukkuuden neuvotella yhteistuotantosopimus kanssamme. Jatkamme elokuvasäätiön kanssa tuottajien konsultointia sopimuksen tavoitteista ja sisällöstä ja pyrimme saamaan sopimuksen valmiiksi mahdollisimman pian, kertoi ministeri Terho Suomen elokuvasäätiön vuoden 2018 avajaisissa.

Yksi hallituksen toimenpiteistä audiovisuaalisen alan vahvistamiselle on ollut audiovisuaalisen tuotantokannustimen toteuttaminen. Ensimmäinen toimeenpanovuosi on osoittanut, että järjestelmä on tuonut kaivattua ”lisäbuustia” kotimaiselle av-alalle ja sen kehittymiselle. - Tavoitteena on, että kannustimen avulla onnistutaan houkuttelemaan myös suurempia kansainvälisiä toimijoita toteuttamaan hankkeitaan Suomeen.

- Av-kannustimen lisäksi elokuva-alalle on saatu lisärahoitusta myös yksityisiltä sijoittajilta, joka on erittäin tervetullut ilmiö. Tämä kertoo siitä, että myös yksityiset rahoittajat uskovat kotimaiseen elokuva-alaan sijoituskohteena.

Luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden edistäminen on yksi ministeri Terhon painopisteistä. Suomessa on noin 20 000 kulttuurin alan yritystä, jotka työllistävät lähes 90 000 henkilöä. Elokuva on taidemuotona erityinen, koska sen tuottaminen, levittäminen ja saataville saattaminen ovat yritys- ja liiketoimintaa.

- Elokuva- ja av-ala voi hyvin, jos siinä toimivat yritykset ovat vahvoja ja elinkelpoisia. Minulle kulttuuriyrittäjyyden vahvistaminen on tärkeä keino vahvistaa maamme taidetta ja kulttuuria, sanoi Terho.

