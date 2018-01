Valtakunnallisten festivaalien avustukset myönnetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosittaiset avustukset valtakunnallisille ja kansainvälisille taide- ja kulttuurifestivaaleille. Avustuksia myönnettiin 16 festivaalille yhteensä 2,5 miljoona euroa. Taiteen edistämiskeskukselle on delegoitu jaettavaksi tapahtumille yli 2,2 miljoonaa euroa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

– Osana opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikan uudistamistyötä ministeriö on uudistanut myös taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten myöntämiskäytäntöjä. Tämän vuoden alusta osa taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustuksista on siirretty Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) päätettäväksi, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset toimintavolyymiltaan isoille vuosittain järjestettäville valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäville festivaaleille ja Taike säännöllisesti järjestettäville tapahtumille, joilla tärkeä merkitys eri taiteenalojen edistämisen kannalta.

– Festivaaleja järjestetään eri puolilla Suomea, joten ne parantavat taiteen ja kulttuurin alueellista ja paikallista saatavuutta. Festivaaleihin osallistutaan aktiivisesti ja toiminta on erittäin monimuotoista kattaen eri taiteenaloja. Uudistuksen tavoite on vahvistaa festivaalitoiminnan edellytyksiä ja festivaalien vaikuttavuutta. Avustustoimintaa on haluttu myös selkeyttää ja keventää sekä purkaa mahdollisia päällekkäisyyksiä, ministeri Terho jatkaa.

Valtakunnallisten elokuvafestivaalien tuen jakamisen ministeriö on delegoinut Suomen elokuvasäätiölle. Määrärahasta ei myöskään myönnetä avustuksia valtakunnallisille lastenkulttuurifestivaaleille, joita tuetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön muuta lastenkulttuurin edistämistä.

Suurimpia avustuksensaajia ovat Savonlinnan Oopperajuhlat (735 000€), Tampereen Teatterikesä (263 000€), Kuhmon Kamarimusiikki (215 000€) ja Helsingin juhlaviikot (208 000€). Uusi avustuksensaaja on muotoilualan Helsinki Design Week (40 000€), josta on kehittynyt monipuolinen kaupunkikulttuurifestivaali.

Avustusta saavien festivaalien vaikutuspiiri on valtakunnallista ja kansainvälistä. Tämä näkyy muun muassa niin osallistujien kuin taiteilijoiden rakenteessa ja toiminnan laajuudessa. Tuettavien festivaalien yhteenlaskettu käyntimäärä on arviolta yli 1,1 miljoonaa.

Myönnetyt avustukset valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille

