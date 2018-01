Yli 1,2 miljoonaa euroa apurahoina kesälajeille

Yhteensä 166 kesälajien urheilijaa saa kaikkiaan 1 266 000 euroa verovapaina urheilija-apurahoina. Ministeri Sampo Terhon myöntämien urheilija-apurahojen tavoitteena on luoda taloudelliset edellytykset ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle. Apurahat myönnetään Veikkauksen tuotosta.

- Kesälajien osalta edessä on Tokion vuoden 2020 olympialaisten ensimmäinen karsintavuosi eli ensimmäiset olympiapaikat varmistuvat jo tulevan kesän arvokisoissa. Apurahoja myönnettäessä painopiste on ollut nuorissa urheilijoissa. Tämän vuoksi pienintä apurahaa on korotettu 5000 eurosta 6000 euroon, sanoo urheiluasioista vastaava ministeri Sampo Terho.

- Eduskunta lisäsi talousarviokäsittelyssä apurahoihin 500 000 euroa painottaen juuri nuorten urheilijoiden harjoittelumahdollisuuksien parantamista. Toukokuussa on toinen apurahojen myöntö, jolloin talvilajien urheilijat saavat apurahapäätökset, jatkaa Terho.

Ns. suuren, 20 000 euron apurahan sai 11 urheilijaa, 10 000 euron apurahan 29 urheilijaa ja 126 urheilijaa sai 6 000 euron apurahan.

Apurahaa myönnettäessä huomioidaan urheilijan kansainväliset näytöt sekä huomioidaan urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Arvioinnissa otetaan huomioon lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso, paralympialajeissa myös eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja kilpailuluokassa kilpailevien urheilijoiden määrä.

Apurahan saamisen edellytyksenä on se, että urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja tai valmennustiimi ja lajilla on kansainvälisiin arvokilpailuihin valittu maajoukkue. Lähtökohtaisesti apurahan saaminen edellyttää urheilijan kuulumista lajiliiton maajoukkue- ja valmennusjärjestelmän piiriin.

Lisätietoja: ylitarkastaja Hannu Tolonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30314

Urheilija-apurahat lajeittain

20 000 euroa

Nyrkkeily

Potkonen Mira

Paini

Olli Petra

Purjehdus

Tenkanen Tuula

Pyöräily

Lepistö Lotta

Triathlon

Lilja Liisa

Uinti

Liukkonen Ari-Pekka

Yleisurheilu

Heikkinen Marjaana

Kotaja Amanda

Piispanen Toni

Söderberg David

Tähti Leo-Pekka

10 000 euroa

Ammunta

Mäkelä-Nummela Satu

Salmi Marika

Törnroos Vesa

Veromaa Mopsi

Beach volley

Lahti-Liukkonen Taru

Lehtonen Riikka

Parkkinen Anniina

Jousiammunta

Forsberg Jere

Antonios Jean-Pierre

Nyrkkeily

Gustafsson Elina

Paini

Heino Ville

Kuosmanen Elias

Purjehdus

Mikkola Monika

Nirkko Tapio

Petäjä-Siren Tuuli

Ratsastus

Karjalainen Katja

Suunnistus

Harju Venla

Rantanen Merja

Teini Marika

Taekwondo

Mikkonen Suvi

Triathlon

Sali Kaisa

Uinti

Jallow Mimosa

Laukkanen Jenna

Lähteenmäki Leo

Yleisurheilu

Lipsanen Simo

Manni Henry

Murto Wilma

Mäkelä Kristiina

Ojala Aleksi

6 000 euroa

Ammunta

Friman Cristian

Heinonen Marjut

Kallioinen Eetu

Kopra Vili

Kurki Juho

Kössi Oskari

Laitinen Timo

Takanen Tommi

Vallioniemi Timi

Beach volley

Ahtiainen Niina

Sinisalo Ida

Golf

Lindell Oliver

Jalkapallo

Ahtinen Olga

Collin Kaisa

Danielsson Jenny-Julia

Engman Adelina

Heroum Nora

Kemppi Juliette

Naumanen Katarina

Tulkki Emmaliina

Jousiammunta

Kuoppa Taru

Judo

Kanerva Emilia

Viitanen Samuli

Karate

Keinänen Titta

Aronen Emma

Keilailu

Jähi Joonas

Oksanen Niko

Palermaa Osku

Pasanen Sanna

Koripallo

Edon Maxhuni

Gustavson Andre

Hopkins Shawn

Pöllä Hannes

Raitanen Remu

Rajala Sofia

Valtonen Elias

Äijänen Anniina

Lentopallo

Breilin Niklas

Heikkiniemi Ronja

Jokela Joonas

Lankinen Akseli

Porkka Henrik

Sosunoff Matias

Maalipallo

Miinala Erkki

Honkanen Miika

Melonta

Dietrich Miika

Hakala Jeremy

Nykänen Miika

Polet Pauliina

Vettanen Niklas

Miekkailu

Vuorinen Niko

Nyrkkeily

Aliu Krenar

Khataev Arslan

Kujala Ilari

Paini

Heino Jere

Lahti Tuomas

Lipasti Matias

Metsomäki Toni

Mäenpää Konsta

Peltokangas Mikko

Savolainen Arvi

Selenius Henri

Painonnosto

Ilmarinen Meri

Vuohijoki Anni

Purjehdus

Kurtbay Sinem

Muhonen Oskari

Ruskola Noora

Tapper Kaarle

Wulff Mikaela

Pöytätennis

Miettinen Esa

Oláh Benedek

Pyöräily

Sopanen Harri

Ratsastus

Kivimäki Jaana

Salibandy

Johansson Sami

Salo Nico

Soutu

Karppinen Eeva

Naukkarinen Joel

Ven Robert

Sulkapallo

Koljonen Kalle

Suunnistus

Anttonen Sari

Haataja Anna

Ojanaho Olli

Portin Fredric

Tennis

Ruusuvuori Emil

Triathlon

Goesch Henrik

Uinti

Latikka Antti

Kylliäinen Tanja

Markkanen Jessika

Mattsson Matti

Voimanosto

Kokko Juhani

Törrönen Susanna

Voimistelu

Gergalo Rebecca

Joronen Siiri

Kirmes Oskar

Närevaara Milja

Oikari Ada

Rantala Emma

Saarenketo Heikki

Tikkanen Jouki

Vainio Juulia

Virkkunen Amanda

Yleisurheilu

Richardsson Camilla

Andersson Saga

Bäck Kristian

Helander Oliver

Hurske Reetta

Hyryläinen Anne-Mari

Jaakkola Aleksi

Kangas Jenni

Kinnunen Jarkko

Lehikoinen Viivi

Liipola Henri

Mörö Oskari

Neziri Nooralotta

Nikkanen Minna

Nokelainen Heidi

Oja Ronja

Partanen Aku (Veli-Matti)

Pulli Kristian

Purola Samuel

Raitanen Topi

Sandblom Linda

Savola Elmo

Seppänen Tuomas

Tervo Krista

Uusimäki Hilla