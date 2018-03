Ministeri Häkkänen EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen Brysseliin

Oikeusministeri Antti Häkkänen osallistuu EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen 9. maaliskuuta Brysselissä. Oikeusministerien on tarkoitus omalta osaltaan hyväksyä maksuvälinepetoksia koskeva direktiiviehdotus. Direktiivillä halutaan varmistaa, että jäsenvaltioiden lait ovat ajan tasalla maksuvälineisiin liittyvien petosten osalta.

Nykyiset EU:n säännökset maksuvälinepetoksista koskevat pääasiassa maksukorttien ja shekkien luvatonta käyttöä. Ehdotuksella pyritään teknologianeutraaliin sääntelyyn, joka kattaisi myös tietoverkoissa käytettäviin maksuvälineisiin ja virtuaalivaluuttoihin liittyvät petokset. Valmisteluksi katsottavat teot säädettäisiin rangaistavaksi nykyistä laajemmin.

Neuvoston hyväksynnän jälkeen direktiiviehdotuksesta voidaan aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa.

Oikeusministerit vaihtavat näkemyksiä rajat ylittävästä pääsystä sähköiseen todistusaineistoon rikostutkinnan yhteydessä. Teknologinen kehitys on muuttanut rikollisuuden muotoja ja joiltakin osin vaikeuttanut rikosten selvittämistä. Siksi EU:n on parannettava esimerkiksi sähköposteihin liittyvän todistusaineiston saatavuutta rikostutkinnassa rajat ylittävissä tilanteissa. Komission on tarkoitus antaa kevään aikana asiaan liittyvä lainsäädäntöehdotus.

Ministerit keskustelevat myös parhaista tavoista torjua väkivaltaista radikalisoitumista. Lisäksi komissio tiedottaa äskettäin antamastaan suosituksesta verkossa esiintyvän laittoman sisällön torjumiseksi.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170, erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. +358 2951 50131

Lisätietoa oikeus- ja sisäasiainneuvostosta EU:n verkkosivuilla: Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Council Streaming (englanniksi)

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita

Maksuvälinerikoksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä ehdotetaan päivitettäväksi