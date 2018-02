Oikeusministeri Antti Häkkänen: Kasvavaan ylivelkaantumiseen tarvitaan tehokkaampia keinoja

- Maksamisen muuttuminen yhä enemmän digitaaliseksi ja erilaisten kulutusluottojen tarjonnan kasvu luovat maaperää velkaantumiselle. Siksi hallituksen ja oikeusministeriön tavoitteena on löytää edelleen keinoja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen velkajärjestelylain 25-vuotisjuhlatilaisuudessa Helsingissä tänään.

Oikeusministeriön käynnistämä selvitys niin sanotusta positiivisesta luottotietorekisteristä on parhaillaan tekeillä. Arvioitavana on myös muita ylivelkaantumiseen liittyviä toimia. Yksi niistä on pikavippejä koskevan lainsäädännön tarkistaminen.

- Pikaluottoihin liittyviin ongelmiin on jo aikaisemmin puututtu useilla asteittain kovennetuilla lainmuutoksilla. Pikaluotoista kuitenkin aiheutuu kuluttajille edelleen velkaongelmia. Velkomustuomioiden määrä on edelleen merkittävä ja velkasaatavien suuruus on noussut lähes kaikissa ikäryhmissä. Pikaluottosääntelyä tullaan arvioimaan vielä tällä vaalikaudella, linjaukset jatkovalmistelusta teen lähiviikkoina, kertoi Häkkänen.

Yksityishenkilön velkajärjestelylain voimassaoloaikana on tehty noin 130 000 velkajärjestelyhakemusta käräjäoikeuksille.

- Koko yhteiskunta hyötyy ylivelkaantuneiden velkajärjestelylaista ja muista velkojen järjestelykeinoista. Sen välittömänä hyötynä ovat sosiaalitoimen menojen pieneneminen, tarpeettoman ja tehottoman perinnän sekä harmaan talouden väheneminen, Häkkänen totesi.

Häkkänen korosti myös talous- ja velkaneuvonnan merkitystä ennaltaehkäisyssä.

- Talous- ja velkaneuvonnalla on keskeinen rooli taloudenhoidon neuvonnassa ja velkakierteen estämisessä. Velkakierteen ennaltaehkäisemiseksi talous- ja velkaneuvonnan resursseihin tulee panostaa.

Häkkänen painotti, että ylivelkaantumiseen ei kuitenkaan ole löydettävissä yhtä ainoaa nopeaa ratkaisua.

- Ylivelkaantumisen vaikutus elämän perusedellytyksiin on suuri ja vaikuttaa yhä useamman arkeen. Kyse on hyvin erilaisista taustasyistä ja sen vuoksi tarvitaan laaja keinovalikoima erilaisia tapoja auttaa. Meidän tulee samanaikaisesti pyrkiä ennaltaehkäisemään ylivelkaantumista ja auttamaan ylivelkaantuneita, Häkkänen painotti.

- Oikeusministeriössä katsotaan aktiivisesti näitä molempia näkökulmia ja arvioidaan lainsäädännön toimivuutta ja muutostarpeita.

Ministeri kiinnitti puheessaan huomiota myös erityisesti nuorten talousosaamisen vahvistamiseen.

- Näin penkkaripäivänä toivon, että jokainen abiturientti on saanut riittävän talousosaamisen tulevia opiskeluvuosiaan varten, Häkkänen totesi.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

