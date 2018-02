Oikeusministeri Antti Häkkänen Kiinassa: Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään voidaan puuttua tietoa jakamalla

- Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä ovat vakava ongelma niin Suomessa kuin muissakin maissa. Ilmiön laajuudesta ja muodoista on syytä jakaa tietoa, jotta voimme yhdessä suunnitella ja toteuttaa tehokkaita toimia niiden ratkaisemiseksi, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen puhuessaan tänään 2. helmikuuta Pekingissä.

Ministeri Häkkänen piti avauspuheenvuoron Suomen suurlähetystön yhdessä UN Women -järjestön kanssa järjestämässä keskustelutilaisuudessa, jonka aiheena oli naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä.

- Muutama vuosi sitten EU:n perusoikeusvirasto teki tutkimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä Euroopan eri maissa. Tutkimus antoi Suomen tilanteesta varsin synkän kuvan. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleisempää kuin muissa Euroopan maissa keskimäärin. Tämä on tosiasia, jota monen suomalaisen on vaikea uskoa. Ongelman myöntäminen on kuitenkin edellytys sille, että vaikeaan tilanteeseen löytyy ratkaisu, ministeri Häkkänen totesi.

- Seksuaalisen häirinnän kitkeminen on tavoite, joka ansaitsee huomiomme ja vaatii meiltä aiempaa määrätietoisempia toimia. Kaikenlainen häirintä on tuomittava voimakkaasti ja häirintään puuttumiseen on kehitettävä entistä tehokkaampia keinoja niin lainsäädännön kuin erilaisten politiikkaohjelmienkin avulla, Häkkänen painotti.

Kiinassa merkittävä edistysaskel oli vuonna 2016 voimaantullut perheväkivaltalaki. Lailla pyritään puuttumaan perheväkivaltaan ennaltaehkäisevästi, pyritään puuttumaan väkivaltaan ja saamaan syylliset edesvastuuseen teoistaan. Edelleen kuitenkin naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen häirintä ja ahdistelu ovat Kiinassa vakava, mutta vaiettu ongelma.

Ihmisoikeusjärjestöt, muun muassa UN Women, Human Rights Watch ja Amnesty International korostavat erityisesti maaseuduille jätettyjen tyttöjen olevan haavoittuvassa tilanteessa. Tilaisuudessa käydyssä keskustelussa korostettiin, että ongelman poistamiseksi tarvitaan lainsäädännön lisäksi sosiaalista muutosta.

Keskustelutilaisuuteen osallistui Kiinan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan, yksityissektorin sekä Pekingissä toimivien eri maiden suurlähetystöjen edustajia. Tilaisuudella pyrittiin lisäämään erityisesti nuorten tietoisuutta tasa-arvosta ja oikeusvaltiosta sekä jakamaan parhaita käytänteitä. Tilaisuus oli osa Suomen edustuston toimintaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Kiinassa.

Lisätietoja: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. +358 50 512 7946