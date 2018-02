Oikeusministeri Antti Häkkänen: Virolla tärkeä rooli Itä-Euroopan oikeusvaltiokehityksessä

Viron ja Suomen menestyksen takana ovat oikeusvaltio, vapaat vaalit, kansalaisoikeudet ja markkinatalous, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen tänään Viron oikeusvaltion satavuotisjuhlassa Tallinnassa. Häkkäsen mukaan sosialismista 1990-luvulla vapautunut Viro on Euroopan lähihistorian paras esimerkki uusien arvojen tuomasta menestyksestä.

- Yhteiskunnan rakentaminen oikeusvaltion, markkinatalouden, kansalaisten perusoikeuksien ja vapaiden vaalien varaan on nostanut Viron menestyksen polulle. Oikeusvaltiokehitys on Suomelle se pohja, jolle olemme maatamme rakentaneet jo ennen itsenäisyyttä. Presidentti Svinhufvudin perintönä olivat Suomen valtiollinen vapaus, lakiin nojaava oikeusvaltio ja vapaisiin vaaleihin perustuva kansanvalta luovuttamattomia perusarvoja. Me juhlimme Suomen 100 vuoden itsenäisyyttä viime vuonna - nyt juhlimme yhdessä teidän itsenäisyyttänne, Häkkänen sanoi tervehdyksessään.

Häkkäsen mukaan oikeusvaltion, markkinatalouden ja demokratian arvoja haastetaan nyt monesta suunnasta maailmalla. Kiina, Venäjä, Turkki ja EU:n sisäiset ongelmat luovat yhä suurempaa painetta yhteiskuntajärjestyksen perusarvoja kohtaan, Häkkänen sanoi.

- Itä-Eurooppa on viimeisimpänä siirtynyt kansalaisvapauksien, demokratian, oikeusvaltion ja markkinatalouden piiriin. Onkin hämmästyttävää, että juuri Puolassa kyseenalaistetaan oikeusvaltiokehitystä. Suomessa ja Virossa tiedetään kovimman kautta, mitä elämä on ilman läntisiä perusarvoja. Meidän on syytä yhdessä tukea komissiota oikeusvaltiokehityksen puolustamisessa kaikin mahdollisin keinoin, Häkkänen sanoi.

Häkkänen kiitti myös Suomen ja Viron oikeusministeriöiden välillä pitkään jatkunutta tiivistä yhteistyötä. Viron ja Suomen vankiloiden välille on luotu suorat yhteydet ja tiedonvaihto on tiivistä. Myös Viron ja Suomen syyttäjälaitoksilla on erittäin hyvä yhteistyö, samoin Viron ja Suomen oikeusistuimet tekevät jokapäiväistä tiivistä yhteistyötä.

- Yhä kasvava osuus oikeudenkäynneistä on rajat ylittäviä. Viron ja Suomen oikeusistuimet tarvitsevat toisiltaan jatkuvasti oikeus- ja virka-apua. Yhteistyö toimii etäkuulusteluista ja -istunnoista aina oikeudenpäätösten täytäntöönpanoon, Häkkänen kiitti.

- Kun elinkeinoelämämme on tiiviissä yhteistyössä, käymme työssä ja asumme toistemme luona, on oikeusturvan kannalta tärkeää, että myös oikeudellista yhteistyötä tehdään maidemme välillä.

Lisätiedot: erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131