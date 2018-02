Työryhmä valmistelemaan lunastuslainsäädännön uudistamista

Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan lunastuslain uudistamista. Tarkoituksena on ajantasaistaa lunastuslakia, nopeuttaa lunastusasioiden käsittelyä ja varmistaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

Lunastuslain uudistamista valmistelevan työryhmän tavoitteena on arvioida lunastuslain korvausperusteiden ja korvausmenettelyn sääntelyn ajantasaisuus. Lisäksi työryhmän tulee varmistaa, että perustuslain takaama täyden korvauksen vaatimus täyttyy ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu kaikissa lunastustoimituksissa.

Voimassa olevan lunastuslain mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Tämä on myös pääasiassa toteutunut. Tutkimuksissa on kuitenkin esitetty, että nykyisen sääntelyn puitteissa kaikissa lunastustilanteissa täyden korvauksen vaatimus ei toteutuisi.

Uudistuksella halutaan myös keventää ja nopeuttaa lunastusasioiden käsittelyä sekä alentaa käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Oikeusministeriö asettaa lisäksi erillisen seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä.

Uudistuksen taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan kirjattu tavoite omaisuuden suojan parantamisesta.

Lisätiedot:

lainsäädäntöjohtaja Antti T Leinonen, puh. 02951 50264, etunimi.t.sukunimi@om.fi

Lisätietoa hankkeesta: http://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM022:00/2016