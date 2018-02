Sidosryhmiltä arvokkaita huomioita rahankeräyslain jatkovalmisteluun

Rahankeräyslakia uudistetaan ja keräysten järjestämiseen ehdotetaan merkittäviä helpotuksia. Lakiesityksen esittelytilaisuuteen Säätytalolle kokoontui runsas joukko sidosryhmiä 14.2.

Tilaisuuden avannut lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen totesi, että on kaksi tärkeää ajatusta ja tavoitetta, jotka ovat ohjanneet lainsäädännön valmistelua.

- Meidän pitää tehdä nykyaikaan sopiva keräyksiä sujuvoittava lainsäädäntö, unohtamatta kuitenkaan turvallisuutta, Laitinen sanoo.

Esitys uudeksi rahankeräyslainsäädännöksi luovutettiin sisäministerille tammikuussa ja nyt se on lausuntokierroksella. Uutta lakia on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana sisäministeriö on kuullut kansalaisjärjestöjä sekä kansalaisaktiiveja ministeriön järjestämissä kuulemistilaisuuksissa, työpajoissa sekä verkkokyselyn avulla.

Uudessa laissa keräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus. Luvanvaraisissa keräyksissä lain pääsääntönä olisi rahankeräyksen järjestäjän sekä keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Keräyksen järjestäjän tulisi olla Suomessa rekisteröity yhteisö tai säätiö.

Mitä mieltä sidosryhmät olivat lakiesityksestä Säätytalon tilaisuudessa?

- Saimme paljon palautetta esityksestä ja yleisön joukosta nousi esiin useita arvokkaita huomioita, joita tulee vielä jatkovalmistelussa käydä läpi, kertoo ylitarkastaja Sini Lahdenperä.

http://intermin.fi/rahankeraysuudistus

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sini Lahdenperä, 0295 488 312, sini.lahdenpera@intermin.fi