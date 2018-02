Älykkäät kaupungit teemana ministeri Lintilän Australian ja Uuden-Seelannin Team Finland -vierailulla

Elinkeinoministeri Mika Lintilä tekee Team Finland -vierailun Uuden-Seelannin Aucklandiin ja Wellingtoniin sekä Australian Sydneyyn, Melbourneen ja Newcastleen 26.2.–3.3.2018. Matkalle osallistuva yritysvaltuuskunta koostuu pääosin älykäs kaupunki -konsepteja ja jätteestä energiaksi -ratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Vierailun tavoitteena on edistää suomalaisyritysten vientiä, kehittää jo solmittuja yhteistyösuhteita ja avata ovia uusille kumppanuuksille.

Uudessa-Seelannissa ministeri tapaa maan tutkimus-, tiede-, innovaatio-, energia ja luonnonvaraministeri Megan Woodsin sekä keskustelee Aucklandin kaupungin johdon kanssa. Australiassa ministeri tapaa muun muassa Victorian osavaltiovarainministeri Tim Pallaksen sekä kauppa-, investointi-, innovaatio-, digitaalinen talous ja pienyritysministeri Philip Dalidakisin, Suur-Sydneyn aluehallinnon johtajan, pääkomissaari Lucy Turnbullin, Australian teollisuuden työnantajaorganisaation (Australian Industry Group) toimitusjohtajan Innes Willoxin sekä Melbournen ja Ballaratin pormestarit.

Lisäksi ministeri osallistuu Aucklandissa ja Sydneyssä New Zealand–Finland ja Australia–Finland Innovation Forum on Better Cities -tapahtumiin, joissa yritykset pääsevät markkinoimaan osaamistaan ja luomaan uusia kumppanuuksia. Australiassa tapahtuma järjestetään jo neljättä vuotta peräkkäin.

Uuden-Seelannin ja Suomen tutkimus- ja tiedeyhteistyö on vilkasta. Suomen tavaravienti Uuteen-Seelantiin oli vuonna 2016 yhteensä 71 miljoonaa euroa. Uuden-Seelannin merkitys on kuitenkin Suomen taloudelle selvästi suurempi kuin mitä kauppatilastoista voisi päätellä, sillä monet suomalaiset yritykset toimivat Uudessa-Seelannissa australialaisten tytäryhtiöidensä kautta.

Suomen taloudelliset intressit Australiassa ovat mittavat. Australian talous on kasvanut yhtäjaksoisesti yli 26 vuotta ja maan kasvava väestö ja kaupungistuminen tarjoavat merkittäviä intressejä suomalaisyrityksille. Maassa toimii vajaat 40 suomalaista tytäryritystä ja noin 200 yritystä edustajien kautta. Suomen tavaravienti Australiaan on reilun 400 miljoonan euron luokkaa. Myös palveluvienti maahan kasvaa nopeasti ja on noin 250 miljoonaa euroa.

Terveysala, tutkimus, älykäs infrastruktuuri, jätteenkäsittely ja jätteistä energiaksi -kokonaisuus, matkailu sekä puolustustarvikeala ovat Suomen vienninedistämisen kärkihankkeita Uudessa-Seelannissa ja Australiassa.

Matkalle osallistuvat yritykset ja toimijat: CS Control Software Oy, Exel Composites, JTA Connection Oy, Nokia, Outotec, Patria, Quuppa Oy, VTT ja Wirepas Oy.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 050 340 2250

elinkeinoministerin virkamiesavustaja Akseli Koskela, TEM, puh. 046 923 2584