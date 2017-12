Pertti Korhonen Business Finlandin johtokunnan puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto nimitti 28.12.2017 Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2019. Sen puheenjohtajaksi nimitettiin hallitusammattilainen Pertti Korhonen ja varapuheenjohtajaksi alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä

Johtokunnan muut jäsenet ovat partner Timo Ahopelto (Lifeline Ventures Oy), liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi (Finnvera Oyj), ylijohtaja Leena Vestala (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala (AhoGroup Oy) sekä alivaltiosihteeri Markku Keinänen (ulkoasiainministeriö, 1.1.2018 alkaen ulkoministeriö).

Valtioneuvosto nimitti samat henkilöt 28.6.2017 Innovaatiorahoituskeskus Tekesin johtokunnan jäseniksi. Samoin Finpron yhtiökokous nimitti heidät 30.5.2017 hallituksensa jäseniksi. Tekesin johtokunta ja Finpron hallitus ovat toimineet yhdessä nk. muutosjohtokuntana luotsaten eteenpäin Tekesin ja Finpron yhdistymistä Business Finlandiksi.

BF-yhtiöön tulee vuoden 2018 alusta sisäinen, viraston ja yhtiön työntekijöistä koostuva hallitus. Business Finlandin strateginen johto keskittyy BF-viraston pääjohtajalle ja johtokunnalle.

Tasavallan Presidentti vahvisti 28.12.2017 lain Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä ja määräsi lain tulemaan voimaan 1.1.2018.

Yhdistymisen myötä kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes yhdistyvät uudeksi toimijaksi. Business Finlandin tehtävä on toimia uuden kasvun katalysaattorina ja luoda mahdollisuuksia Suomelle innovaatioiden ja kansainvälisen kasvun kautta.

Muutoksella selkeytetään myös Team Finland -toimintamallia ja rakennetaan vahvempi yrityksiä palveleva innovaatio- ja kansainvälistymistoimija.

Pertti Korhonsella on laaja kokemus globaalisti toimivien vientiyritysten johtamisesta. Hän on toiminut aiemmin Outotec Oyj:n ja Elektrobit Oyj:n toimitusjohtajina sekä erilaisissa vastuullisissa tehtävissä Nokia Oyj:ssä. Hän on nykyisin usean pörssi- ja kasvuyhtiön hallituksessa.



Valtioneuvoston päätös Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnasta toimikaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2019

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, TEM, puh. 029 506 3732