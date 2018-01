Suomi ja Ruotsi pyytävät tukea europarlamentaarikoilta ilmastotyöhön ja uusiutuvan energian edistämiseen

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja Ruotsin koordinaatio- ja energiaministeri Ibrahim Baylan ovat lähettäneet Euroopan parlamentin jäsenille kirjeen, jossa muistutetaan kestävän bioenergian merkityksestä EU:n vuodelle 2030 asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa.

Euroopan parlamentin on määrä äänestää 17.1.2018 pidettävässä täysistunnossa uusiutuvan energian direktiivistä (RED II). Bioenergian osuus EU:n uusiutuvasta energiasta on merkittävä. Kestävällä bioenergialla on myös tärkeä rooli EU:n ja monien jäsenmaiden kuten Suomen ja Ruotsin uusiutuvan energian osuuden lisäämisessä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

– Suomi on tehnyt pitkäjänteistä vaikuttamistyötä Brysselissä, jotta varmistetaan bioenergian kestävyys ja sillä saavutettavat ilmasto- ja muut hyödyt. Päätimme ministeri Baylanin kanssa yhdistää voimamme ja lähettää yhteisen kirjeen europarlamentin jäsenille ennen tätä tärkeää äänestystä ensi viikolla, perustelee ministeri Tiilikainen.

Euroopan parlamentin äänestys on tärkeä askel neuvotteluissa kestävän bioenergian hyödyntämisen edellytyksistä. Neuvoston kanta päätettiin energiaministereiden kokouksessa 18.12.2018. Parlamentin äänestyksen jälkeen käynnistyvät kolmikantaneuvottelut (trilogit) parlamentin, ministerineuvoston ja komission välillä. Uusiutuvan energian direktiivin lopullinen sisältö päätetään näissä neuvotteluissa.

