Helena Liikanen-Renger lehdistövirkamieheksi Washingtoniin

Ulkoministeriö on nimittänyt Helena Liikanen-Rengerin Suomen Washingtonin-suurlähetystön lehdistövirkamieheksi 1. kesäkuuta 2018 lähtien. Tehtävä on määräaikainen, 31.5.2021 saakka.

Yhdysvaltoihin Helena Liikanen-Renger siirtyy Ranskasta, jossa hän työskentelee tällä hetkellä freelancer-toimittajana ja kirjailijana. Kokemusta Yhdysvaltojen mediamaailmasta hän on hankkinut erikoisjournalismin maisteriohjelmassa Kaliforniassa.

Helena Liikanen-Rengerillä on kahdenkymmenen vuoden toimittajakokemus sekä printti- että sähköisessä mediassa. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. uutistoimittajana ja -tuottajana. Erityisosaamisalueena hänellä on sosiaalinen media. Koulutukseltaan Liikanen-Renger on valtiotieteen sekä erikoisjournalismin maisteri.

Liikanen-Rengerin vahvuuksia ovat pitkä viestintäkokemus ja sen monipuolisuus sekä tuore näkemys tulevan tehtävän sisällöstä.

Lehdistövirkamies vastaa suurlähetystön ulkoisesta viestinnästä, sosiaalisesta mediasta sekä mediasuhteista. Lisäksi hän vastaa Yhdysvaltojen kongressille suunnatuista Suomi-ohjelmista sekä kongressikontaktien yleiskoordinaatiosta. Tehtäviin kuuluu lisäksi maakuvatyö sekä vaikuttaja- ja poliittisen tason vierailuiden mediajärjestelyt. Lehdistövirkamies toimii suurlähetystön viestintätiimin vetäjänä.

