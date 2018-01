KIRA-digi 360 – näin digitalisaatio uudistaa kiinteistö- ja rakentamisalan

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavassa KIRA-digi -hankkeessa on etsitty ratkaisuja alan kehittämiseksi nyt noin vuoden ajan. 25.1.2018 käynnistyvät KIRA-digi 360 -tilaisuudet tuovat alan päättäjät ja vaikuttajat KIRA-digin tulosten äärelle, keskustelemaan kiinteistö- ja rakentamisalan muutoksesta ja tulevaisuudesta.

KIRA-digi on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta, ja sen tavoitteena on uudistaa rakennusalan toimintatapoja, avata rakentamisen ja kaavoituksen dataa uusien palveluiden käyttöön, kehittää sujuvasti yhteentoimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä kehittää lainsäädäntöä alan digitalisaatiota tukevaksi. Vuoden 2018 loppuun asti jatkuvassa KIRA-digissä tavoitteisiin on pyritty lähes 80 kokeilun ja yli 30 muun hankkeen voimin, aina maalausroboteista virtuaaliseen asuntovälitykseen.

"KIRA-digissä on edetty kovalla vauhdilla ja nyt panostukset alkavat myös tuottaa tuloksia. Sekä päättyneet että käynnissä olevat hankkeet ovat erittäin merkittäviä koko alalle, ja alkuperäisen tavoitteemmekin mukaisesti haluamme nostaa ne esiin ja saattaa kartutetut kokemukset kaikkien hyödyksi. Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiossa on kyse valtavasta muutoksesta, joka tulee muovaamaan koko sektorin tulevaisuutta", sanoo KIRA-digin digipäällikkö Teemu Lehtinen.

Ensimmäinen KIRA-digi 360 esittelee tuloksia, jotka liittyvät datan avaamiseen ja hyödyntämiseen – esimerkiksi ohjelmointirajapintoihin (API), rakennustiedon avaamiseen, tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen, tietomalleihin, sanastoihin ja nimikkeistöihin, sekä rakennustiedon koneluettavuuteen. Tilaisuus lähetetään suorana verkkolähetyksenä 25. tammikuuta klo 14-16 Eteläesplanadin Sonck-salista, jossa aiheesta keskustelevat kiinteistö- ja rakentamisalan sekä digitalisaation merkittävimmät päättäjät, vaikuttajat ja kehittäjät.

Kutsuvieraita ja teemaa haastaa Etlan johtava asiantuntija ja Aalto-yliopiston digitaalisten operaatioiden professori Timo Seppälä. Yhteinen keskustelu peilaa KIRA-digin tuloksia kiinteistö- ja rakentamisalan nykytilaan, tulevaisuudennäkymiin ja kansainvälisiin mahdollisuuksiin. Keskustelua isännöivät ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja KIRA-digi -hankkeen digipäällikkö Teemu Lehtinen.

KIRA-digi 360 -tulostilaisuudet jatkuvat yhteensä kuudessa keskustelussa, joissa kaikissa keskitytään tiettyyn kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota käsittelevään teemaan. Kaikki tilaisuudet esitetään 360-kuvattuina, suorina videolähetyksinä, joissa keskustelua käydään sekä paikan päällä että verkossa.

KIRA-digi 360 -tilaisuudet 2018

25.1.2018 klo 14-16

Mahdollisuuksien data: Yhteinen tieto virtaamaan

7.3.2018 klo 14-16

Suunnittelun uudet työkalut: Parasta laatua ja sujuvampia prosesseja

24.4.2018 klo 12-14

Digiajan rakennustyömaa: Lisää tuottavuutta ja vähemmän virheitä

6.6.2018 klo 12-14

Ulos siiloista: Alan yhteistyö ja mahdollistava lainsäädäntö

16.8.2018 klo 13-15

Maailmanvalloitus: Aidosti uutta liiketoimintaa

25.10.2018 klo 14-16

Ihminen ensin: Tulevaisuuden käyttäjäkokemus rakennetussa ympäristössä

Erityisasiantuntija Minna Perähuhta, Ympäristöministeriö, p. 0295 250 223, etunimi.sukunimi@ym.fi

Digipäällikkö Teemu Lehtinen, Rakennustietosäätiö RTS, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi

KIRA-digi -hanke (2016-2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö ja siinä ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.