Kuopion kansallisen kaupunkipuiston päätös nähtävillä

Ympäristöministeriö teki 11. joulukuuta 2017 päätöksen, jolla Kuopion kaupungin hakemuksesta perustettiin Kuopion kansallinen kaupunkipuisto.



Päätös liiteaineistoineen on nähtävillä 11.1.–19.2.2018 ympäristöministeriön kirjaamossa (Aleksanterinkatu 7, Helsinki) sekä Kuopion kaupungin valtuustotalolla (Suokatu 42, Kuopio). Asiakirjoihin voi tutustua myös ympäristöministeriön internetsivuilla.



Kuopion kansallinen kaupunkipuisto on 7 300 hehtaarin alue, joka on yhdistelmä saaristoluontoa, rakennusperintöä, virkistysalueita ja hoidettuja puistoja. Siitä valtaosa, noin 6 900 hehtaaria, on Kallaveden saaristoa ja vesialuetta. Pinta-alaltaan kyseessä on Suomen suurin kansallinen kaupunkipuisto.

Kuopion kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu alueita ja rakennuksia Kuopion kaupunginosista Väinölänniemi, Vahtivuori, Maljalahti, Multimäki, Kuopionlahti, Hatsala, Niirala, Haapaniemi, Itkonniemi, Rönö, Lehtoniemi ja Rautaniemi sekä Keski-Kallaveden saaristosta. Aluerajaukset on osoitettu päätöksen liitteenä olevilla kartoilla.

Lisätiedot:

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, p. 02952 50064, etunimi.sukunimi@ym.fi