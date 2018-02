Ministeri Berner Barcelonan mobiilikonferenssiin

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner matkustaa Barcelonassa järjestettävään Mobile World Congressiin 26.-27.2.2018.

Matkan aikana Berner tapaa digitalisaatioasioista vastaavan Espanjan ministerin Álvaro Nadalin ja Irlannin valtiosihteerin Seán Kynen. Tapaamisten aiheena ovat ajankohtaiset EU:n viestintäasiat kuten telepaketti.

Konferenssin ministeriohjelmassa Berner osallistuu pyöreän pöydän keskusteluun aiheesta "Connecting the World towards a Sustainable, Inclusive and Trustworthy Digital Future". Ohjelmassa on myös osallistuminen Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokoukseen, jonka teemana on 5G. Kokouksen koollekutsujana on valtiosihteeri Alf Karlsson Ruotsista.

Lisäksi ministeri Berner avaa Suomen messuosaston iltatilaisuuden, jonka aiheena on Suomen teknologinen edelläkävijyys ja 5G-verkkojen kehittäminen.

