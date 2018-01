Ministeri Berner osallistuu Arctic Frontiers -tapahtumaan Tromssassa

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner osallistuu Tromssassa Arctic Frontiers -tapahtumaan 21.-23. tammikuuta. Ministeri Berner on yksi tapahtuman keynote-puhujista ja hän osallistuu paneelikeskusteluun, jonka aiheena on teknologian ja viestintäyhteyksien tulevaisuuden kestävät innovaatiot arktisella alueella.

- Arktisen alueen merkitys kasvaa jatkuvasti. Alueen toimivilla liikenne- ja viestintäyhteyksillä tulee olemaan yhä suurempi merkitys myös globaalisti. Haluamme olla kehittämässä alueelle kestäviä viestinnän ja liikenteen ratkaisuja yhdessä kaikkien alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Arktiset yhteydet myös ovat yksi Suomen kärkiteemoista Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella, ministeri Berner sanoo.

Tapahtuman aikana ministeri Berner tapaa Norjan liikenne- ja viestintäministerin Ketil Solvik-Olsenin ja ulkoministeri Ine Eriksen Søreidin.

Arctic Frontiers on Arktisen alueen kestävään kehitykseen keskittynyt kansainvälinen tapahtuma. Konferenssissa käsitellään alueen kestävään kasvuun liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Tapahtumaan osallistuu korkean tason päättäjien lisäksi tutkijoita ja yrityselämän edustajia, joita Berner myös tapaa vierailun aikana.

Lisäksi Berner pitää avauspuheenvuoron "How to Create Sustainable Business in the Arctic" oheistapahtumassa, jonka teemana on arktisten alueiden kestävään kehitykseen liittyvä liiketoiminta.

