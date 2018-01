Puolustusministeri Niinistö avasi Vapaussota-näyttelyn Hämeenlinnassa

Puolustusministeri Jussi Niinistö avasi lauantaina 27.1.2018 Vapaussota 1918 -näyttelyn kauppakeskus Goodmanissa Hämeenlinnassa. Avajaispuheessaan ministeri tarkasteli vuoden 1918 tapahtumien nimestä käytävää keskustelua sekä sadan vuoden takaisia historiallisia tapahtumia.

"Sukupolvet vaihtuvat ja jokainen sukupolvi tulkitsee historiaa omista lähtökohdistaan, mutta isänmaa on ikuinen. Tämä on mielestäni huomenna vietettävän tammisunnuntain ydinsanomaa nykysukupolville, ja siksi tammisunnuntaista alkanutta isänmaallista kansannousua kannattaa muistaa - tästä erinomaisena esimerkkinä tämä Vapaussota 1918 -näyttely, joka minulla on ilo avata", totesi ministeri Niinistö.

Asehistorianliittoon kuuluvan Arma Wanaja ry:n järjestämä Vapaussota 1918 -näyttely esittelee sadan vuoden takaisia tapahtumia ja esineistöä erityisesti paikallisesta näkökulmasta. Näyttely on avoinna yleisölle 28.1-10.2.2018 päivittäin klo 12-18. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Hämeenlinnasta Niinistö jatkaa Etelä-Pohjanmaalle, jossa ministeri osallistuu 28.1. Laihialla järjestettäviin Tammisunnuntain juhlallisuuksiin.