Puolustusministeri Niinistö puhui Maanpuolustuskurssin avajaisissa

Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui 225. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 5.3.2018. Ministeri Niinistö tarkasteli puolustusselonteon toimeenpanoa ja puolustuksen resursseja.

Puheessaan ministeri totesi puolustusselonteon toimeenpanon olevan hyvässä vauhdissa. Lainsäädäntöhankkeet, valmiuden parantaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen ovat edenneet suunnitellusti.

Puolustusministerin mukaan myös kansainvälisen puolustusyhteistyön saralla on tehty hyvää tulosta - esimerkkeinä onnistunut Nordefco-puheenjohtajuuskausi sekä usean maan kanssa solmitut yhteistyöasiakirjat.

Ministeri muistutti kansallisen puolustuksen etujen olevan kuitenkin aina etusijalla. "Jos kriisinhallintaoperaatioihin löytyy lisärahoitusta, pitää sitä löytyä myös kansalliseen puolustukseen. Kansainvälinen toiminta ei saa syödä kansallisen puolustuksen resursseja", painotti Niinistö.

Niinistön mukaan puolustusvoimat on tehnyt kuluneen kahden vuoden aikana paljon valmiuden eteen. Tavoitteena on aiempaa tehokkaampi järjestelmä, joka soveltuu nykyiseen valmiusajatteluun. Ministeri totesikin valmiuden olevan parhaimmassa kunnossa sitten 1990-luvun lopun. "Puolustus on asennossa, se on valmiusasennossa", sanoi Niinistö.

Ministerin puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.defmin.fi/puheet