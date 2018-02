Puolustusministeri Niinistö puhuu Jyväskylässä

Puolustusministeri Jussi Niinistö vierailee Jyväskylässä torstaina 8.2.2018. Niinistö pitää ajankohtaiskatsauksen maanpuolustuksesta Keski-Suomen maanpuolustussäätiön järjestämässä yleisötilaisuudessa Jyväskylän yliopistolla klo 18.00.

Katsauksessaan ministeri Niinistö käsittelee mm. lähialueen turvallisuustilannetta, vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä sekä puolustushallinnon lainsäädäntöhankkeita.

Niinistön puheenvuoron jälkeen on mahdollisuus yleisökysymyksille. Tilaisuuden yhteistyökumppani on Jyväskylän yliopisto. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Lisätietoa puolustusministerin vierailuohjelmasta antaa adjutantti Lari Pietiläinen, puh. 0295 140102.