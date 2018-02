Puolustusministeri päätti Raskas raketinheitin -järjestelmän harjoitusampumatarvikkeiden hankinnasta

Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut 29.1.2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan hankintasopimuksen harjoitusampumatarvikkeiden hankinnasta Yhdysvaltain hallituksen kanssa. Hankinta sisältää harjoitusampumatarvikkeiden hankinnan sekä niiden teknisen tietopaketin. Harjoitusampumatarvikkeet valmistaa Lockheed Martin, USA.

LCRRPR (Low Cost Reduced Range Practice Rocket) -raketti on raskaalla raketinheittimellä (Multiple Launch Rocket System, MLRS) ammuttava harjoitusampumatarvike. Harjoitusampumatarvikkeet ovat rakettikasetissa, joka on yleisesti standardoitu käytettäväksi raskaalla raketinheittimellä (MLRS ja HIMARS). Hankinnalla turvataan koulutuksen jatkuminen ja tarkoituksenmukainen harjoittelu. Hankinta on yhteishankinta Yhdysvaltojen kanssa, jossa Suomi hankkii muualla käyttöön hyväksyttyä ja tuotannossa olevia ampumatarvikkeita. LCRRPR-ampumatarvikkeen ja raskaan raketinheitinjärjestelmän valmistaja on sama (Lockheed Martin, USA).

Hankinta liittyy Puolustusvoimien yhteisen taistelujärjestelmän kehittämisen kokonaisuuteen. Harjoitusampumatarvikkeiden hankinnan kokonaisarvo on noin 6,2 miljoonaa euroa. Harjoitusampumatarvikkeiden toimitukset tapahtuvat vuonna 2019.

Lisätiedot:

Hallintoneuvos Jouko Tuloisela, puolustusministeriö, 0295 140 412

Tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta, Maavoimien esikunta, puh. 0299 800 (vaihde).