Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen EU:n epäviralliseen kauppaministerikokoukseen Sofiaan

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen osallistuu Bulgarian Sofiassa 26.–27.2.2018 järjestettävään EU:n epäviralliseen kauppaministerikokoukseen.

Ministerin ensimmäisessä kauppaministerikokouksessa käsitellään Maailman kauppajärjestö WTO:n tilannetta joulukuun ministerikokouksen jälkeen, EU:n neuvotteluja Mercosurin ja Meksikon kanssa sekä Yhdysvaltojen terästä ja alumiinia koskevia tutkintoja.

Tuloksiltaan laihaksi jääneen WTO:n ministerikokouksen jälkeen WTO:n jäsenet pohtivat, miten monenvälistä kauppajärjestelmää tulisi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kehittää. Suomi pitää tärkeänä, että WTO kykenee jatkamaan työtään tehokkaasti ja että WTO:n riitojenratkaisun toimintakyky turvataan. Suomi kannattaa ajatusta, että vaihtoehtoisia neuvotteluraiteita hyödynnetään eri aiheissa, kunnes aika on kypsä monenvälisiin neuvotteluihin siirtymiseen.

EU on viime kuukausina käynyt tiiviitä neuvotteluja sekä Mercosurin (Argentiina, Brasilia, Paraguay, Uruguay) että Meksikon kanssa. Tavoitteena on saada molemmat neuvottelut päätökseen poliittisella tasolla mahdollisimman pian.



Suomen tavoitteena on, että molemmissa neuvotteluissa päästään tasapainoiseen sopimukseen, joka parantaa suomalaisten yritysten markkinoillepääsymahdollisuuksia ja vahvistaa liiketoimintaympäristön ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Virolainen.

Muissa asioissa komissio selostaa ajankohtaista tilannetta Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitutkinnoissa.

Kokousta edeltävänä iltana järjestettävälle illalliselle osallistuvat WTO:n pääjohtaja Roberto Azevêdo ja Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) puheenjohtaja Bernd Lange.

